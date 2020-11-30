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川渝粵台創園 助台青逐夢

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

近年來，大陸各地設立的台青創業園成為創業台灣青年融入大陸的第一站。11月下旬，在四川舉行的川渝粵台青年就業創業發展交流會上，多地台創園負責人表示，未來需融合發展，更好地助台灣青年逐夢大陸。

中新社報導，此次交流會是疫情以來大陸開展的最大規模台灣青年就業創業交流活動。來自四川、重慶、廣東、上海的逾百名台灣青年，在成都、德陽、重慶等城市參訪。

當前，大陸各地的台創園往往可為台青提供辦公、住宿、政策熟悉、市場拓展等「一條龍」服務。以四川為例，目前該省4個台創園累計入駐台青創業項目233個，吸引創業台青350餘人，投資總額超5億元人民幣。

台創園幫助台青實現「從0到1」後，如何實現「從1到10」？此次交流會期間，川渝粵多家台創園負責人的結論是融合發展。「我們在各地掌握了資源，如果融合在一起，自然能更好地服務創業台青。」窩克海峽兩岸企業孵化器（重慶）有限公司總經理張遊瑀說。

張遊瑀舉例，該園區此前與四川德陽海峽兩岸青年創業園合作，順利將台青陳柏翰在德陽的創業項目好哲琴（一種摺疊吉他）推向重慶市場，很快建立起銷售網絡。「通過融合發展的方式，可讓台青走得更快更穩」。

大陸各地台創園加深合作的背後，亦是區域發展機遇的交匯。廣東匯龍海峽兩岸青年創業基地總經理黃振林表示，成渝地區雙城經濟圈和粵港澳大灣區經濟元素構成不同、產業重疊性不高、區域分工不同，「兩個區域台青能互補性配合發展產業和市場，形成良性互動」。

廣州台灣青年吳宥璇的創業項目，印證這種互補性。疫情期間，她同合作夥伴成立「廣東台妹」電商直播平台，銷售台灣優質商品，效果極佳。而類似的台青創業項目，川渝兩地暫時沒有。

「我想把項目複製到這裡，比如『成都台妹』『重慶台妹』。」吳宥璇說，只要條件合適，台創園將迅速推動項目落地。

創業 青年 廣東

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