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北京瞭望／耗子尾汁…經濟新醒世警語

經濟日報 / 香港特派員 李春

過去十天半月，中國熱詞是「耗子尾汁」。這本是一句搞笑之詞，誰料因為看上去既有趣又高深，被廣泛運用於日常交往的方方面面，但細想起來，這詞其實最貼切的是用在經濟領域，當作醒世警語。

初初聽到「耗子尾汁」，就教於北京的年輕人，誰料人告知這不是普通話，而是用普通話去唸的山東話。說這話的是自創「混元形意太極門」，以一代宗師的樣子現身的馬保國，他5月一場比賽，被一位搏擊教練三次擊倒最後站不起來，然後是在與兩位年輕人切磋時，一拳悶出個眼睛烏青，但他口才了得，說年輕人不講武德，沒有點到即止，要年輕人「好自為之」。

因那一口山東話，被人譯成文字「耗子尾汁」。馬保國因之大紅大紫，他的系列視頻有6.6億的播放量，「耗子尾汁」也成最潮之語。

最新的動態，是馬保國受到中共中央黨報的厲肅批判，被認定是審醜流行、招搖撞騙、鬧劇一場。馬保國已立即在人們眼前消失，但「耗子尾汁」卻留了下來，甚至在經濟圈中還是熱詞。

在經濟圈中的「耗子尾汁」成熱詞，跟大騙子馬保國已沒有關係，而是跟一些新鮮熱辣的動態有關。

其中一個新鮮熱辣，是中國前首富王建林的公司萬達酒店，周末發公告稱，美國時間24日公司完成出售芝加哥物業項目。公司將不再持有目標公司任何權益，目標公司的資產、負債及財務業績將不再綜合計入公司的綜合財務報表。而更震撼的，是萬達就此清空所有全部海外地產項目，這意味著萬達2013年起的海外地產布局計畫正式宣告結束，萬達的海外資產也就此清空。

萬達海外資產大清空，被財經界認為是其早就明白要「耗子尾汁」，但商界還有人不大明白，所以「螞蟻金服不服」，公司實控人杰克馬（意指馬雲）已被「邊控」即不自由出境的傳說。有位經濟學者更在朋友圈中說，「攪了螞蟻金服的海天盛筵，說明最高層不喜歡有人在資本市場興風作浪」，「緊急叫停，是國家的福音」，據此點點另一位在深圳的首富，現在得「耗子尾汁」了。

更廣泛的動態，是國有企業的違約風潮，自永煤、華晨、紫光陸續違約後，據說還有一組企業的違約狀態被扣在碗裡，要一個個來，最新的是中民投租賃宣布債券回購違約，一間叫杭州高新的公司，其實控人在債務黑洞中更宣告失聯。而這麼連串的AAA級國企違約，被人認為不夠清白，有學者指年初股市就有人借著疫情洗大澡，現在有人以為借來的錢可以不還，相信這些企業馬上就要「耗子尾汁」了。

說到動態，還得看中共高層。上周末北京有個第二屆中國發展規劃論壇，中國副總理劉鶴發去一份書面致辭，除了說客氣話，主要是解讀中共五中全會的十四五規劃建議，其中有一句「堅持深化改革和擴大開放，破除制約國內大循環和國內國際雙循環暢通的制度、觀念和利益障礙，構建高水平社會主義市場經濟體制」，被人認定用政治術語說的「耗子尾汁」。

中共 北京

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