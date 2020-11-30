沒在怕 搶上美股一窩蜂

美國國會即將表決《外國公司問責法案》 立法，外界認為，陸企在美上市恐將受阻，到底中概企業是否還能在美國上市？

眾說紛紜，然而，仍有不怕死的陸企中概股近期赴美上市。

主打少兒線上學習的大陸「一起教育科技」，11月27日向美國證券交易委員會（SEC）遞交更新過的招股書，進入IPO衝刺階段，預計將在12月4日上市。

最近一個月，更不乏指標企業搶登美股，平安集團旗下四大業務之一陸金所10月30日正式登陸紐交所，募資約23.6億美元，成為自2014年阿里巴巴赴美上市以來在美最大的中概股IPO。陸金所還是美國迄今為止最大的金融科技IPO。

優客工場11月25日透過SPAC借殼正式在美國那斯達克上市，市值達5.3億美元，成為聯合辦公第一股。

儘管《外國公司問責法案》對中概股殺聲隆隆，但陸企業赴美上市前仆後繼仍大有人在。

以美國參眾院提案《外國公司問責法案》時機來看，今（2020）年上半年，共有16家中國企業在美上市，共募資23.8億美元，與2019年同期相比，IPO整體數量持平。

今年7月則有四家中國企業成功登陸美股，比去年同期多一家，募資規模最大的是理想汽車。

而截至今年10月底統計，赴美IPO上市的中國企業有26家，共募資82.3億美元。其中，募資金額在5億美元以上的有五家，分別是：貝殼找房、小鵬汽車、理想汽車、秦淮數據、金山雲，分別募資 21.2億、14.9億、10.9億、5.4億和5.1億美元。

從市值來看，市值在100億美元以上的有三家，分別是貝殼找房、小鵬汽車、理想汽車，其市值分別是 686億、147.2億、146.5億美元。