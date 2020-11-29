大陸消費市場正逐漸走出新冠肺炎疫情陰霾

中國大陸消費市場正逐漸走出新冠肺炎疫情陰霾。經濟學者普遍認為，大陸一般家庭經過幾個月來的小心翼翼之後，很快就會痛快花錢，而且能夠持久不衰。

光是「雙11」一天的網購額，就足已證明大陸民眾的胃納已經回升。阿里巴巴還將「雙11」活動時間延長為11天不間斷，並表示全大陸民眾的網購下單總額達人民幣4,982億元（約合785億美元），比去年同期激增26%。

整體來看，大陸今年零售銷售成長速度遠落後於工業生產，而工業生產是今年大陸景氣復甦得以領先其他國家的主要動力。

但最近的數據卻顯示，消費正開始彌補之前留下的缺口。10月零售銷售比去年同期增加4.3%，雖比工業生產6.9%的成長率仍低，但差距已明顯縮小。外賣額也出去年同期增加0.8%，是今年來首次的成長。

摩根士丹利最近預測，明年民間消費將取代出口及基礎建設投資，成為大陸經濟成長的主要催化劑，且預測國內生產毛額（GDP）將成長9%。大摩首席中國經濟學者邢自強表示，「中國消費者今年有大量的超額儲蓄；我們預估明年消費者信心可能好轉，因此超額儲蓄將釋放一部分出來」。

大摩指出，今年1-3季大陸家庭的可支配所得儲蓄率達37%，比過去幾年高出甚多；2019年同期的儲蓄率為32%。

高盛經濟學者也預測，2021年消費將成為大陸經濟成長的主要推力；預估家庭消費額將成長13%，成長率遠超過今年的4%。

高盛指出，明年除了家庭儲蓄率將回降，勞動市場也將繼續復甦。10月城市地區的失業率為5.3%，只比去年底時的5.2%稍高。

不過，各部門的消費者行為並不均衡。滙豐銀行大中華區經濟學者陳敬陽強調，例如觀光等服務業尚未完全恢復，而且目前的零售銷售額仍只有有疫情前的一半。反觀10月網路零售額則比去年同期增加24%。

10月汽車銷售額比去年同期增加12.5%，則反映出非網路零售需求也開始回升，且顯示大陸市場能夠對全球企業提供支撐。寶馬（BMW）10月銷售情況創 歷史新高。

消費支出全面復甦將能支持大陸的長期發展策略，而「十四五」規劃也強調國內消費。大摩預測，2025年時大陸人均所得將超過14,000美元。

最近大陸的外人直接投資（FDI）也增加，尤其是針對大陸消費者的電子商務及物流領域。大摩的刑自強指出，「我們預料消費需求將持續升級。大陸正運用國內市場潛力作為對外開放的主力，容許外企更廣泛地進入內地市場」。