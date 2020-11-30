台灣設計師 麗江創業變廢為寶

雲南省麗江市玉龍縣拉市鎮，初冬正午的陽光灑在阿丹的創意家具工廠上。走廊頂掛了許多茶馬古道上馬幫用過的馬鈴，一陣風來叮噹作響，是他對賓客的歡迎。「以文創精神，這叫變廢為寶。」阿丹說。

中新社報導，台灣科技大學商業美術設計出身，阿丹本名謝文賢，曾在台灣做著不小的生意。忙碌的工作與應酬讓他患上了嚴重胃病，血脂嚴重超標，險些失明。

2001年偶然到麗江，「來的目的很單純，就是養病。」阿丹說，可自己是個閒不住的人，又看見很多舊木頭被當作柴火；惋惜之餘，決定留下來租了一間店，設計旅遊紀念品。不久，他把家人也接到麗江，成為在此間定居的第一個台灣家庭。

麗江曾是茶馬古道上的重要集散地，遺留下來各種古董舊貨，為阿丹從事設計工作提供基礎物料。三年前，阿丹買下一座廢棄糧倉，招募當地30多位工匠和數名台灣設計師，以「變廢為寶、再生美學」為主題，收購舊木、廢鐵，進行再創造，誕生充滿藝術和生活氣息的「盤古創意工社」。

「我的想法天馬行空，但我們的工匠來自民間，經常會無從下手，甚至不敢動刀。」將想法變成作品的過程中，阿丹總是鼓勵匠師放手去做。

回憶建設過程，阿丹感慨，三年前，全村人把糧倉當做垃圾場，他一點一滴地改造。現在，創意工廠堆滿了被視作寶貝的老舊木料及半成品，鳥類木雕尤多。阿丹說，拉市海這片濕地是候鳥天堂，也為他的創作提供靈感。

「納西族的祖先有句話必須遵循，即人與自然是兄弟。」在與當地人的接觸中，阿丹也增進著對自然的尊重。他說，每一塊材料都有幾百甚至上千年生命，在它們面前，我們如此渺小。

「我是滇西最早收購舊木材的，以前很多都是當柴火燒掉。現在整個麗江、大理地區已經有大概300家、逾千人從事這門生意。按每家店每年做50萬人民幣來算，每年創造的價值就有1億多元。」

阿丹表示，帶動地區產業發展，創造財富，這是他最大的滿足。