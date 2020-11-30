台商樂器公司 貴州正安設廠

「我們的第四家吉他工廠落戶貴州正安，如果不『進來』未來可能就會被邊緣化。」台資企業鈺豐樂器（正安）有限公司總經理吳忠原近日受訪時說。

中新社報導，1994年，吳忠原跟隨台商陳永茂從台灣到福建漳州市發展樂器產業，公司產品以烏克麗麗和吉他為主，遠銷美國、英國、巴西等30個國家和地區。

「大陸沿海地區因土地和用工成本不斷攀升，不得不尋找新的投資『窪地』。」吳忠原說，經過1個月的考察，公司董事會決定2018年在貴州省遵義市正安縣建廠。

為什麼選擇正安？吳忠原坦言，一方面正安有著豐富的勞動力而且吉他產業配套齊全；另一方面當地政府重視吉他產業發展，為企業提供許多優惠條件，比如「三免二減」的優惠政策。

2013年，正安縣通過招商引資發展吉他產業，已從單一的生產吉他發展到現在基本形成銷售、物流、培訓、箱包等閉合的產業鏈，占據全球吉他產銷額的七分之一。

吳忠原的公司在2019年烏克麗麗生產線投資2000萬元（人民幣，下同）的基礎上，2020年新添加機械臂研磨、自動噴塗等100多台機械設備用於吉他生產。

在吳忠原看來，大陸經濟發展迅速，台商在大陸的投資分布是隨著大陸區域經濟的發展而發展，勞動密集型產業向中西部轉移不僅能解決當地就業，還讓許多台商迎來發展的第二春。

台商廖大墝就在貴州實現自己的田園夢。2016年，廖大墝在貴州成立習水縣旺伯生態農業發展有限公司，主要從事蔬菜、水果、苗木的種植及銷售等。

通過「公司+農戶」的經營模式，廖大墝在貴州的火龍果種植規模已達300畝，畝產8000斤以上。廖大墝說，隨著大陸西部快速發展，相信會吸引愈來愈多的台資企業入駐。