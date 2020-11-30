印尼雅萬高鐵鋼軌 出口首航成功

中國大陸高鐵「整體出口」的第一單—印尼雅萬高鐵出海的第一批鋼軌28日在廣西防城港碼頭首航成功，標誌著中國大陸成為全球為數不多可進行長定尺鋼軌出口的國家之一。

香港中通社報導，中國大陸與印尼合作建設的雅萬高鐵全長142.3公里，是東南亞第一條最高設計時速350公里的高鐵。此次出口的鋼軌自今年3月份起，按100公尺長軌從攀鋼集團陸續運抵防城港後，根據印尼對供貨的要求，鋸切為50公尺鋼軌出口。

這是中國大陸首次批量出口長定尺鋼軌，面臨著高精度加工、港口運輸和船舶運輸三大難題。為此，各方通過跨行業、跨地域的深度合作，創造性攻克出口技術難關，多項技術創中國大陸第一。

鋼軌是鐵路建設項目最重要的產品之一，對線路的安全性、穩定性和舒適性都起著決定性的作用。首批供雅萬高鐵的鋼軌，全部通過中國鐵科院等單位質量檢驗，產品性能和質量達到國際一流水平。

北部灣港防城港碼頭公司技術部項目副經理劉石乾坦言，雅萬高鐵所採用的50公尺長的高鐵鋼軌經海運出口在中國大陸尚屬首次。從進港到卸車，再到堆放，再到裝船，沒有經驗可以借鑒，一道道技術難題都得重新攻關。」本航次8800噸鋼軌裝載完成後，預計半個月後抵達印尼芝拉扎港。

雅萬高鐵是中國大陸成套技術整體走出去的首條高鐵項目，由中國大陸和印尼企業合作建設和運營，工程於2018年開工，預計2021年建成。