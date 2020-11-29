陸專家：陸明年GDP增速可望7%到8%或以上 經濟仍在恢復

大陸全國政協經濟委員會副主任劉世錦29日表示，正常情況下，大陸明年可以爭取7%到8%或以上的經濟增長率，但不是重返高增長軌道，他解釋，由於今年基數低，仍屬恢復性增長，今明兩年大陸GDP平均增速達5%左右，是一個不錯的狀態。

澎湃新聞報導，由大陸國家發展改革委指導、中國經濟體制改革研究會主辦的第十八屆「中國改革論壇」29日在北京舉行。

劉世錦在論壇上以題目為「構建高標準市場體系」的演講中指出，大陸經濟首先受到疫情衝擊，但率先恢復，走勢基本符合預期，今年第三季GDP增速已達0.7%，全年可爭取2%左右的增長。

劉世錦更指出，正常情況下，大陸明年可以爭取7%到8%或以上的經濟增長率，但不是重返高增長軌道。由於今年基數低，仍屬恢復性增長，今明兩年GDP平均增速達到5%左右，應該是一個不錯的狀態。

劉世錦說，隨著大陸經濟恢復到正常增長軌道，宏觀政策也需要相應回歸正常狀態，大陸與發達經濟體的重要區別在於，還有相當大的結構性潛能驅動增長，而非主要依賴於宏觀刺激政策。