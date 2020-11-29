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陸明年粗鋼需求量將達11億噸 年增5%

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
2021年大陸粗鋼需求量可能將達11億噸，比上年增長5%左右。（圖／取自新浪網）
2021年大陸粗鋼需求量可能將達11億噸，比上年增長5%左右。（圖／取自新浪網）

有機構預計，2021年大陸全國鋼材消費需求將繼續增長，其中，粗鋼消費量預計將會超過10.6億噸，增幅在4%以上，預計全年粗鋼直接出口量（鋼材折算）8千萬噸左右，出口水準由降轉升，上述兩個方面相加，預計2021年大陸全部粗鋼需求量可能將達11億噸，比上年增長5%左右。

第一財經報導，蘭格鋼鐵經濟研究中心首席分析師陳克新指出，受到多種力量推動，預計2021年內大陸鋼鐵及鋼材生產情勢是價格有望繼續攀升，巴西、印度等鋼鐵工業原料鐵礦石生產大國受疫情因素影響，給鐵礦石的供給增加了不確定性。

陳克新指出，今年進口鐵礦石價格所以大幅上漲，美元貶值也是一項重要因素，截至今年11月下旬，美元貶值了大約5%。由於美國經濟疲軟、財政赤字擴大、美國債務急劇攀升、美國聯準會極度貨幣寬鬆及利率基本為零等因素的繼續存在，尤其是美元避險功能明顯削弱，預計新一年內美元走勢大概率是繼續貶值，受其影響，鐵礦石進口價格水準將繼續得到美元貶值因素支撐，這將是新一年內影響鐵礦石價格波動的最重要因素，超越供求關係的影響。

鋼材價格方面，第四季以來，鋼鐵主要品種市場價格呈現震盪攀升的走勢。今年鋼材市場價格先抑後揚，寬幅震盪揚升，逐步高出去年同期水準，進入第四季，價格又出現一波上漲。業界預計今年內大陸全國鋼材價格指數繼續高位運行，甚至還有可能進一步上漲。

鋼材價格上漲背後的邏輯是鋼鐵需求的強勁推動。大陸明年繼續以補短板、基礎設施投資作為經濟穩增長的重要抓手，房地產投資依舊保持較高速度增長，這將使得2021年大陸鋼材國內消費繼續得到強化。

不過，陳克新指出，2021年大陸鋼鐵和鋼材產量有望繼續增長，原因在於這些年來新增了不少鋼鐵產能，尤其是新增了不少先進鋼鐵產能，這就使其產量大幅提高具有了堅實基礎。2021年這些新增產能項目還有一些要在陸續投產，預計仍有數千萬噸之多，加上產能利用率的持續提高，進而保障了2021年大陸鋼鐵及鋼材產量擴張的新空間。

財政赤字 房地產

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