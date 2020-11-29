陸發改委：大陸將超越美國 成全球最大消費品零售市場

大陸國家發改委副主任連維良29日表示，去年大陸社會消費品零售總額首次突破40兆人民幣，相比2015年增長42%以上，即將超過美國，成為全球最大的消費品零售市場。

北京商報報導，連維良29日在第十八屆中國改革論壇暨中國體改研究會年會上更指出，大陸還擁有最多的中等收入族群，最大的製造業增加值，最多的網民數量和最多的500強企業數量。

在27日舉行的大陸國務院政策例行記者會上，大陸商務部副部長王炳南表示，近幾個月大陸消費市場呈現穩步復甦態勢。10月，大陸社會消費品零售總額較去年同期增加4.3%，增速較上月加快1個百分點，連續3個月實現正增長，其中，大陸汽車消費持續回升，零售額較去年同期增12%，連續4個月雙位數增長，餐飲消費逐步恢復，餐飲收入增加0.8%，今年首次由負轉正。