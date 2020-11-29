大陸「嫦娥五號」順利進入環月軌道

大陸「嫦娥五號」探測器，經過四天多約112小時奔月飛行後，28日晚上8時58分，在距月面400公里處成功實施3000N引擎點火，約17分鐘後，發動機正常關機，根據實時遙測數據監視，嫦娥五號順利進入環月軌道。

據星島網報導，近月制動是月球探測器飛行過程中關鍵的軌道控制之一。高速飛行的探測器在靠近月球時，實施「減速調整」，目的是使其相對速度低於月球逃逸速度，從而被月球引力捕獲。

據報導，嫦娥五號探測器在地月轉移過程中經歷了2次軌道修正，達到預期目標。

後續，嫦娥五號探測器將調整環月軌道高度和傾角，著陸器和上升器組合體將擇機與軌道器和返回器組合體分離，實施月球正面軟著陸，按計畫開展月面自動採樣等工作。