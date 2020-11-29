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財力不足企業 掛牌恐轉向

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

受益於中概股回歸，港交所IPO成績贏過那斯達克，如今將提高上市標準，市場人士預估，新規對港交所未來的集資額影響不大，未來一些實力相對較遜色的企業，恐會轉移到創業板上市。

財聯社報導，2019年第3季至今年第3季，在香港市場新上市公司達179家，共募集資金港幣3,965億元，折合508億美元，年增118.4%，高於同期那斯達克的IPO規模496億美元。

這主要受益於中概股回歸。中概股回歸合計為過去一年的港股IPO貢獻51.9%的募資額。

大公報引述德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，新規對港交所未來的集資額影響不大，反而讓投資人更清楚區別主板及創業板，過去有部分企業實際上只是剛好符合主板上市的要求，未來若落實調高盈利限制，這些企業將會集中在創業板上市。

他預計，新規實施後，主板上市的公司規模會因應變大，對投資人而言將更具吸引力，但建議監管機構也要顧及一些小型企業的需要，如何讓企業在創業板也能達到融資的目的。

永裕證券董事總經理謝明光也認為，未來一些實力相對較遜色的企業，例如一些小型的工程公司、零售企業等，盈利要求未必能達到新規的要求，這些企業恐會轉移到創業板上市。

此外，一些企業過去會先在創業板上市，盈利增加後再由創業板轉到主板，但預計日後將會較為困難。

他認為，未來在主板上市的企業，可能大多以市值龐大的國際級企業為主，而一些小型企業則會集中在創業板上市。香港部分主板上市企業盈利表現每況愈下，相信新規將有助香港股市更健康發展。由於新規實施還有一段時間，部分盈利未達要求的企業，或會選擇買殼上市，主板的「殼價」有可能因而上升，但這類情況相信不會太多，因企業要買殼上市，需主要業務與賣殼企業相符才能達到要求。

創業 香港 IPO

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