大陸製造業比重為何下降過快？工信部副部長詳解

大陸工信部副部長王志軍28日透露，當前大陸製造業比重正處於下降狀態，且降幅跟其他國家相比明顯過快，2016年大陸製造業占經濟的比重峰值達32.5%，隨後出現波動中的趨勢性下降，2019年降至27.2%。

中新網報導，王志軍在第二屆中國發展規劃論壇上表示，隨著產業分工水準不斷提高，製造業中的非製造環節不斷分離出來，形成服務性產業，所以製造業占經濟的比重會出現結構性下降。

他舉例稱，例如積體電路，實際上在該產業發展初期包括四個環節，設計、製造、檢測、封裝，這四個環節是緊密結合在一起的，統計都列入製造業，但隨著技術發展，這四個環節獨立成為四個產業，其中設計和檢測成為服務性產業，這樣真正列入製造業統計範圍內的，只剩下製造和封裝。

王志軍認為，這樣實際上在總量不變的情況下，製造業比重占比是下降的，保持製造業比重基本穩定，意味製造業的生產增速要與經濟增速基本同步，這在大陸既是必須的，也是經過努力可以實現的。

他進一步稱，首先，中國大陸仍是開發中國家，工業化進程還未結束，產業鏈、供應鏈處於中低端，而且不完整，中斷點和缺陷很多，工業發展的空間還很大。

其次，大陸製造業比重出現過快下降，重要原因之一就是由於實體經濟，特別是製造業與虛擬經濟之間的發展不平衡，這樣的結構性矛盾，導致近來大陸製造業從業人數和資金流入都呈現放緩甚至是下降趨勢，這和大陸仍處在一個發展中國家的階段並不相襯。

王志軍強調，大陸必須更加重視發展製造業，借鑒德國等國家始終重視發展製造業的經驗和做法，加大技術創新和要素資源向製造業有效集聚，努力做大做強製造業。