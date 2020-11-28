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商標註冊踩紅線 「鬼吹燈」被法院駁回

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

「鬼吹燈」是能否作為商標申請註冊？大陸法院經審理後認為，鬼吹燈屬於具有封建迷信性質的詞彙，踩到「不良影響」紅線，因此判定無法經使用取得知名度而獲准註冊。

大陸經濟日報導報導，許多業者如果想把一些看似既有才又個性的名稱註冊成商標，常常會被行政主管部門駁回註冊申請。有不服氣者發起行政訴訟，結果在法院又以敗訴告終。

例如「鬼吹燈」小說相當有名，然而這個知名IP卻出現很多智慧財產權糾紛。鬼吹燈能否作為商標申請註冊？

北京智慧財產權法院審理的案件中，原告上海小島文藝創作工作室為海報等商品、戲劇製作等服務申請註冊鬼吹燈商標。他們主張其投資人為知名度極高的鬼吹燈系列小說作者，鬼吹燈標識也具有區分於小說名稱的顯著性，具備區分商品或服務來源的功能。

但法院經審理認為，鬼吹燈屬於具有封建迷信性質的詞彙，使用在上述商品或服務上，易使人產生與封建迷信有關的聯想，從而給社會造成不良影響。因此鬼吹燈無法經使用取得知名度而獲准註冊。

被擋在商標註冊門外的，不只鬼吹燈而已，在「功福咖小蹄大作」商標案中，法官指出，「功福咖小蹄大作」商標是不規範使用成語，這種標識若作為商標註冊和使用，將對語言文字的正確理解和認識有消極作用，對教育文化事業產生負面影響，因此不應核准註冊。

除此之外，「愛屋吉屋」、「百衣百順」等，也屬於此類沒有獲准註冊的商標。

北京智慧財產權法院審判三庭法官張劍指出，常見涉及「不良影響」條款的案件，可劃分為五類：其一是標識有害於社會主義道德風尚，例如「該活」；二是標識有政治上的不良影響，如「戰備糧」；三是標識有經濟上的不良影響，如「美金系列」；四是標識有文化上的不良影響，如「百衣百順」；五是標識有宗教、民族方面的不良影響。

北京 上海

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