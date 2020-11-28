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推廣新能源車 祭花式促銷

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

離2020年結束不到40天，根據統計，今年已有超過20個城市公布汽車消費促進政策，其中「新能源汽車」「汽車下鄉」等關鍵字頻頻出現，除購車補貼外還有各種方案，不過部分城市的花式促銷政策只到今年底。

證券時報報導，商務部副部長王炳南昨（27）日表示，下一步將穩定擴大汽車消費，鼓勵地方調整優化汽車限購措施，鼓勵有條件的地方展開新一輪汽車下鄉和以舊換新。

中新經緯報導，廣東佛山在今年2月3日率先打響「汽車救市第一槍」，成為大陸首個公布落實鼓勵汽車消費的城市，隨後多地跟進推出購車補貼等相關政策，促進汽車消費。

值得注意是，雖然年底各地汽車促消費新政還在不斷增加，但也有部分政策到年底結束，例如廣州對個人消費者購買新能源汽車給予每車人民幣1萬元綜合性補貼；深圳對新購純電動高級型或經濟型乘用車一輛車補貼人民幣2萬元。

重慶對符合補助條件的物件給予每車人民幣2,000元市級財政資金補助；湖北對購買省內企業生產、銷售並上牌落戶的乘用車，按銷售價格的3%給予補貼等。

消費者最在意的，還是新能源汽車的充電費用。中新經緯報導，天津對購車者給予每輛車人民幣2,000元汽車充電消費券。

還有城市推出新能源汽車限時免費停車的措施，安徽合肥發布，新能源汽車在政府投資建設的公共停車場每天免費停二次，每次不超過五小時；在市區道路臨時泊車位停車二小時內免費。

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