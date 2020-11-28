前十月工業利潤轉正成長

大陸國家統計局昨（27）日發布，1至10月規模以上工業企業利潤年增0.7%，比前九個月回升3.1個百分點，累計增速年內首次轉為正增長。但官方也表示，現金流壓力加大，不利於企業生產經營的持續恢復。

規模以上工業企業，是指主營業務年收入達人民幣2,000萬元以上的工業法人。

數據顯示，10月規模以上工業利潤年增28.2%，增速比9月加快18.1個百分點。1至10月規模以上工業企業利潤年增0.7%，比前九個月回升3.1個百分點，累計增速年內首次轉為正增長。

1至10月，在41個工業大類行業中，25個行業利潤總額比去年同期增加，16個行業減少。

數據顯示，今年前十個月裝備製造業利潤年增9.6%，拉動規模以上工業利潤年增3.2個百分點，是對工業利潤增長貢獻最大的行業。其中，電子行業自4月累計利潤增速轉正以來，一直保持兩位數增長，1至10月年增12.6%，對工業利潤增長的貢獻尤為突出。汽車製造業利潤也穩定恢復，1至10月利潤年增6.6%，增速比1至9月加快3.6個百分點。

對於10月工業利潤的顯著增長，國家統計局工業司高級統計師朱虹指出，這主要是去年同期基數較低、當月投資收益增加等因素共同作用的結果。剔除短期非經營因素影響後，10月利潤增速與9月大體相當。