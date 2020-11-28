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陸嚴控金融風險 P2P絕跡

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸嚴打網路金融攻堅戰，網路金融借貸業務「P2P（peer-to-peer）」，在官方強力整頓下已全數遭終結。銀保監會首席律師劉福壽昨（27）日在「財經年會2021：預測與戰略」上指出，全大陸實際營運的P2P網貸機構由高峰時期的約5,000家，逐漸縮減到今年11月中旬完全歸零。

中證網援引劉福壽表示，金融資產盲目擴張已經扭轉，影子銀行風險持續收斂，規模較歷史峰值壓降大概人民幣20兆元。不良資產處置大步推進，從2017年初到今年9月底，銀行業處置的不良資產超過之前八年總和。

《中國經濟周刊》指出，2007年，大陸首家P2P網路借貸平台「拍拍貸」在上海成立，到了2013年底，平台數量已經達到1,372家。但2014年被業內稱為是P2P行業的「爆雷年」，當年「踩雷」事件頻頻發生，許多投資人損失慘重。

劉福壽表示，金融違法腐敗行為受嚴厲懲治，一系列的非法重大集資案件、不法金融集團和中小銀行機構風險得到處置。金融業防範化解重大風險攻堅戰取得實質性進展，網路金融風險大幅壓降，P2P網貸機構到今年11月中旬完全歸零。

2017年大陸P2P公司開始集中上市，拍拍貸、信而富、和信貸等紛紛登陸美股。2018年銀保監會將P2P納入監管範疇，P2P平台終於正式遭監管。

對於未來金融機構化解系統性金融風險，劉福壽提四點建議，一是前瞻應對銀行不良資產反彈，督促金融銀行業機構做實資產分類，加大不良資產的處置力度。

二是有序推進中小銀行改革和風險化解，處置高風險非銀金融機構，持續拆解高風險影子銀行業務，嚴控資金違規流入房市，配合防控地方政府隱性債務風險。

三是堅持推動市場亂象整治工作常態化，嚴厲打擊金融腐敗和違法犯罪。

四是做好應對外部環境可能變化的準備，指導涉外金融機構做好風險預案。

P2P 網路金融 金融風險

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