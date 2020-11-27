周小川：資產價格不納入通膨考慮已不行了

大陸金融學會會長、前央行行長周小川昨（27）日表示，資產價格除了影響到企業的擴大再生產，還涉及基礎設施、環境保護等公眾性消費問題，不納入通膨考慮已經不行了，但怎麼納入還需要研究。

澎湃新聞報導，這篇於昨天發表、題為「拓展通貨膨脹的概念與度量」的文章，是自從11月17日中國人民銀行 「央行研究」專欄開通以來，發布的第三篇文章。

第一和第二篇文章是央行行長易綱的論文「再論中國金融資產結構及政策含義」和央行黨委書記、銀保監會主席郭樹清的論文「堅定不移打好防範化解金融風險攻堅戰」。

周小川在文章中指出，傳統的通膨現在面臨包括較少包含資產價格會帶來失真、以什麼收入作為計算通膨的支出籃子、勞動付出的度量如何影響通膨、基準和可比性（comparability）和參照系四個方面的不足和挑戰，當前不少國家的貨幣政策面臨著不能有效達到通膨目標的問題。

首先是較少包含資產價格會帶來失真，特別是長周期比較的失真。周小川認為，通膨在長期度量上存在問題，特別是資產價格如何反應到生活品質、支出結構上，此外還有長期投資回報應折現入當期通膨的問題。

其次是以什麼收入作為計算通膨的支出籃子。周小川指出，收入的測度以及按什麼收入來定義支出籃子並計算物價水準，會影響具體人們的通膨感知和預期，家庭可支配收入的籃子小了些，而籃子以外內容的價格上漲的較多。

第三個方面是勞動付出的度量如何影響通膨的感知。文章認為，要從產生效用的廣義物價和勞動付出所換取的收入兩個方面（或者兩者之比）來瞭解生活水準的通膨效應，也就是用更多的勞動付出換取同樣的消費效用代表通膨。

第四個方面是基準、可比性（comparability）和參照系。周小川提到，過去投資品價格和資產價格可另行考慮，現在再這樣做恐怕已經不行了，未來養老金和醫療支出都很大，依賴投資回報且具有長期性。