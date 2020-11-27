六家銀行暫停黃金白銀交易開戶 金價下探1800美元

包括大陸農業銀行、招商銀行、交通銀行、工商銀行、建設銀行、平安銀行等27日下午陸續緊急發布通告，表示近期國際貴金屬市場價格波動增大，個人客戶交易類貴金屬業務風險上升，為保護投資者利益，暫停個人貴金屬（黃金、白銀等）業務新客戶開立交易帳戶，已開戶客戶的正常交易不受影響。

21世紀經濟報導，黃金是避險投資產品，今年以來，黃金、白銀價格大幅震盪。新冠疫情衝擊衝擊全球經濟後，金價自1月1500美元大漲至8月最高漲破2000美元，隨後金價回落至1800美元附近，創4個月新低。

上海財聯社報導，某國有銀行紙黃金交易員表示，暫停原因就是市場變化較大，投資者如果不出現問題都風平浪靜，但因為客戶太多，一旦出現問題銀行的壓力就非常大，所以在市場環境不太好的時候，銀行還是偏謹慎。

業內人士分析指出，前一段時間，黃金和白銀價格漲勢太猛，但隨著最近美國大選塵埃落定，黃金有大幅回檔的可能性，而如今調整的苗頭已現，所以需要規避風險，此外疫苗研發的相關消息也可能引發金價急劇波動。

中國國際期貨董事總經理王可指出，近期金價呈弱勢，主要是全球避險情緒有所緩解所致，此外美國大選的擾動因素逐漸減小，疫苗出現對全球經濟有所提振，資金從債券和貴金屬等避險資產中，向受益經濟恢復的大宗商品和新興市場上進行整體配置。

王可並預計，如果近期貴金屬市場波動較大，下一步黃金ETF可能也會出現暫停交易的情況。