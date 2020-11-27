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「大陸經濟像航空母艦」 林毅夫：風雨飄搖仍穩定前進

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。中新社
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。中新社

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫27日在北京表示，隨著經濟體量擴大並以國內大循環為主體，大陸經濟像一艘航空母艦，即使外面風雨飄搖，還是可以穩定前進。

中新社報導，林毅夫是在2020北京國際金融安全論壇上，做上述表示。他指出，過去中國大陸一直被認為是出口導向型經濟，2006年貨物出口占國內生產總值的比重一度達35.4%，但2019年該數字已下降到17.4%。

林毅夫指出，這反映出兩個現象：一是大陸經濟體量擴大，生產力大部分可以國內消化；二是經濟中服務業比重提高，由於服務業中很大一部分不可貿易，貨物出口比重隨之降低。

林毅夫說，在出口導向型經濟中，如果出口因一些風吹草動而減少，人們心裡就容易不托底。但隨著大陸經濟出現上述變化，「外面的風吹草動不會動搖我們發展的後勁」。

不過，以內循環為主體，並不意味大陸不重視國際市場。林毅夫稱，大陸經濟體量巨大，但國際市場也依然廣闊，尤其現代製造業等行業的相當部分利潤來自於國際市場。

他也認為，經濟發展方向必須依照每個經濟體的比較優勢。在部分高科技產業領域發達國家依然具有比較優勢，大陸一方面要努力提升科技水準，但在國內生產成本較高的時候，也要從國際上購買所需的技術與產品，這樣才能降低生產成本，加快發展並提高發展品質。

林毅夫 北京大學

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