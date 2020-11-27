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12港人偷渡案偵查終結 移送檢院審查起訴

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
深圳市公安局鹽田分局發布情況通報。圖／取自澎湃新聞
深圳市公安局鹽田分局發布情況通報。圖／取自澎湃新聞

大陸廣東深圳市公安局鹽田分局今日發布通報，指出12名港人涉嫌組織他人偷越邊境、偷越邊境案件已偵查終結，依法移送鹽田區檢察院審查起訴。

據港媒綜合報導，廣東海警在今年8月在粵港東南方向海域查獲一艘涉嫌非法越境的快艇，並將船上12名港人扣押在深圳鹽田看守所。深圳市鹽田區人民檢察院9月30日批准逮捕上述12人。

這些港人的家屬因此連月請願，但是家屬及代表律師一直無法接觸被捕的12人，當局則稱被拘留者已委託官派律師。家屬早前去信鹽田分局要求公開官派律師資料，均被拒絕。

近日，7名港人家屬收到親筆信，內容是要家人不用擔心，但是信件內容大同小異，存在許多可疑之處，質疑是當局要求這些人照抄。

深圳 律師 廣東

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