聽新聞
test
0:00 / 0:00
12港人偷渡案偵查終結 移送檢院審查起訴
大陸廣東省深圳市公安局鹽田分局今日發布通報，指出12名港人涉嫌組織他人偷越邊境、偷越邊境案件已偵查終結，依法移送鹽田區檢察院審查起訴。
據港媒綜合報導，廣東海警在今年8月在粵港東南方向海域查獲一艘涉嫌非法越境的快艇，並將船上12名港人扣押在深圳鹽田看守所。深圳市鹽田區人民檢察院9月30日批准逮捕上述12人。
這些港人的家屬因此連月請願，但是家屬及代表律師一直無法接觸被捕的12人，當局則稱被拘留者已委託官派律師。家屬早前去信鹽田分局要求公開官派律師資料，均被拒絕。
近日，7名港人家屬收到親筆信，內容是要家人不用擔心，但是信件內容大同小異，存在許多可疑之處，質疑是當局要求這些人照抄。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言