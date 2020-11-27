曾多達5,000家 中國銀保監會：P2P網貸機構已歸零

大陸一度「野蠻生長」的網路金融借貸業務「P2P」（peer-to-peer），在官方強力整頓下已全數遭終結。中國銀行保險監督管理委員會首席律師劉福壽表示，大陸全國實際運營的P2P網貸機構，高峰時期約有5,000家，但到了今年11月中旬，已經完全歸零，「互聯網金融風險大幅壓降」。

據《財經網》報導，劉福壽25日在「財經年會2021：預測與戰略」上表示，截至今年第3季度末，大陸銀行業金融機構本外幣資產已達人民幣315.2兆元，商業銀行不良貸款率為1.96%，撥備覆蓋率179.8%，資本適足率為14.41%，總體上保持平穩。

對於「十三五」（2016年至2020年）銀行保險業的發展成果，劉福壽指出，大陸在防範化解重大風險「攻堅戰」上取得了實質性進展。他表示，從2017年初到今年9月底，大陸銀行業處置的不良資產超過之前八年的總和。其中，P2P網貸機構在今年11月中旬已完全歸零。

《中國經濟周刊》指出，2007年，大陸首家P2P網絡借貸平台「拍拍貸」在上海成立，到了2013年底，平台數量已經達到1,372家。但2014年被業內稱為是P2P行業的「爆雷年」，當年「踩雷」事件頻頻發生，許多投資人損失慘重。

報導稱，2014年之後，大陸P2P平台數量一邊增長，一邊頻繁「爆雷」。據統計， 2015年至2017年大陸全國新增問題平台的數量分別為1,026家、1,498家、948家。

2016年被視為是大陸P2P的「監管元年」，大陸監管機關除公布「網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法」，還也成立「互聯網金融風險專項整治工作領導小組」。

2017年，大陸P2P公司開始集中上市，拍拍貸、信而富、和信貸等紛紛登陸美股。2018年銀保監會將P2P納入監管範疇，P2P平台終於正式遭監管。

蘇寧金融研究院副院長薛洪言說，這些年，P2P行業風風雨雨，從輝煌走向覆滅，這再次向證明，要尊重基本的商業邏輯，要敬畏風險，要尊重金融業的本質。

劉福壽則表示，展望未來，銀保監會將引導銀行保險業回歸服務實體經濟的本源，引導更多的金融資源配置到經濟社會發展的重要領域和薄弱環節，不斷提升金融服務的質量和效率。同時加強行業全面風險管理，有效防範和化解金融風險，培育更加穩健的金融風險文化。