月底呵護銀行體系 人行本周投放逾5千億資金

中國人民銀行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，27日以利率招標方式進行人民幣1,200億元逆回購操作。因有800億元逆回購到期，因此淨投放400億元。截至27日，人行已連續9個交易日進行逆回購操作。

Wind數據顯示，本周(23日-27日)公開市場累計有人民幣3,000億元的逆回購到期。本周人行累計進行4,300億元逆回購操作，因此淨投放人民幣1,300億元（約新台幣5,460億元）。

人行26日發布的《2020年第三季度中國貨幣政策執行報告》指出，總體來看，穩健的貨幣政策體現了前瞻性、主動性、精準性和有效性，成效顯著，傳導效率進一步提升，金融支持實體經濟力度穩固。

對於下一步的貨幣政策走勢，《報告》稱，穩健的貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，更好適應經濟高品質發展需要，更加注重金融服務實體經濟的品質和效益。完善貨幣供應調控機制，把好貨幣供應總閘門。

第一財經引述民生銀行首席研究員溫彬表示，貨幣政策在疫情初期加大流動性投放，效果顯著。隨著經濟走穩回升進入恢復性增長通道，流動性投放、節奏、規模有所收緊，市場利率隨經濟基本面有所回升，但還是保持流動性的合理充裕，貨幣政策還是保持穩健基調。

他認為，短期來看，人行降準機率明顯下降，會更多透過貨幣政策組合工具保持市場短中長期的流動性合理充裕。同時，人行還會透過再貸款再貼現的工具，進一步加大對小微企業的支持。

興業證券指出，本輪貨幣政策定力足、振幅小，沒有大放，就不會大收。而中長期來看，隨著經濟增速收斂並向新的低平台回歸，在宏觀槓桿率上升、財政可持續性的約束下，政策調控或也將更加合理，以平滑經濟波動為主，不會大開大闔，整體波動也將下降。

中信證券認為，從貨幣政策執行報告來看，第3季貨幣政策發揮良好效果，幫助推動經濟的平穩復甦，後續貸款利率下行幅度將相對有限，貨幣政策總量層面也將逐步平穩回歸常態。預期2021年社會融資增速回落2個百分點左右的機率很大，宏觀槓桿率保持穩定，同時人民幣匯率在市場化因素驅動下，有望進一步小幅升值。