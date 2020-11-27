快訊

龍巖集團創辦人李世聰涉侵占2100萬元 以200萬元交保

撂話要1打35 陳柏惟今被林為洲架脖3秒拉開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

月底呵護銀行體系 人行本周投放逾5千億資金

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸央行本周投放市場的資金超過新台幣5,000億元。中新社
大陸央行本周投放市場的資金超過新台幣5,000億元。中新社

中國人民銀行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，27日以利率招標方式進行人民幣1,200億元逆回購操作。因有800億元逆回購到期，因此淨投放400億元。截至27日，人行已連續9個交易日進行逆回購操作。

Wind數據顯示，本周(23日-27日)公開市場累計有人民幣3,000億元的逆回購到期。本周人行累計進行4,300億元逆回購操作，因此淨投放人民幣1,300億元（約新台幣5,460億元）。

人行26日發布的《2020年第三季度中國貨幣政策執行報告》指出，總體來看，穩健的貨幣政策體現了前瞻性、主動性、精準性和有效性，成效顯著，傳導效率進一步提升，金融支持實體經濟力度穩固。

對於下一步的貨幣政策走勢，《報告》稱，穩健的貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，更好適應經濟高品質發展需要，更加注重金融服務實體經濟的品質和效益。完善貨幣供應調控機制，把好貨幣供應總閘門。

第一財經引述民生銀行首席研究員溫彬表示，貨幣政策在疫情初期加大流動性投放，效果顯著。隨著經濟走穩回升進入恢復性增長通道，流動性投放、節奏、規模有所收緊，市場利率隨經濟基本面有所回升，但還是保持流動性的合理充裕，貨幣政策還是保持穩健基調。

他認為，短期來看，人行降準機率明顯下降，會更多透過貨幣政策組合工具保持市場短中長期的流動性合理充裕。同時，人行還會透過再貸款再貼現的工具，進一步加大對小微企業的支持。

興業證券指出，本輪貨幣政策定力足、振幅小，沒有大放，就不會大收。而中長期來看，隨著經濟增速收斂並向新的低平台回歸，在宏觀槓桿率上升、財政可持續性的約束下，政策調控或也將更加合理，以平滑經濟波動為主，不會大開大闔，整體波動也將下降。

中信證券認為，從貨幣政策執行報告來看，第3季貨幣政策發揮良好效果，幫助推動經濟的平穩復甦，後續貸款利率下行幅度將相對有限，貨幣政策總量層面也將逐步平穩回歸常態。預期2021年社會融資增速回落2個百分點左右的機率很大，宏觀槓桿率保持穩定，同時人民幣匯率在市場化因素驅動下，有望進一步小幅升值。

實體經濟 人民幣

延伸閱讀

跨越高雄前鎮河今日動工 盼串聯前鎮、鳳山風華

A股動能強 醞釀上攻

人行：人民幣匯率彈性增 貨幣政策不大水漫灌

人行前行長周小川：發展電子支付貨幣 要求同存異

相關新聞

楊惠妍連續四年蟬聯大陸女首富 身價逼近兆元

胡潤研究院27日發布的大陸女性富豪排行榜顯示，碧桂園39歲的楊惠妍以人民幣2,250億元身家，連續四年蟬聯大陸女首富。有...

大陸對澳洲葡萄酒課徵反傾銷稅 最高達212.1%

中澳關係持續惡化，儘管澳洲總理莫里森近日表態，希望能與中國「和諧相處，建立積極關係」，但大陸商務部仍於27日公告，決定自...

任正非呼籲榮耀手機擁抱台日韓企業 打倒華為

面對美國制裁，華為日前正式出售旗下次品牌「榮耀」手機。華為創辦人任正非日前在內部「榮耀送別會」上呼籲榮耀手機，未來要堅定...

金融科技怎麼管？ 螞蟻上市風波凸顯挑戰

螞蟻集團暫緩上市，理由是中國的監管環境有重大改變。長期來看，究竟該如何監管這類大型金融科技公司的風險，FinTech（金...

月底呵護銀行體系 人行本周投放逾5千億資金

中國人民銀行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，27日以利率招標方式進行人民幣1,200億元逆回購操作。因有800億元逆...

華為手機意外復活 但命運會從此改變嗎？

「如果你不擅長5G，那用戶連你的4G都不會買」，華為輪值董事長徐直軍曾經這麼說。他認為，5G和4G相比就是高性能、低延遲與高連接等，其他的感覺不出來，但不代表華為不重視5G。

AAA國企債券違約 專家：打破剛性兌付要採市場化

「打破剛性兌付，一定採用市場化措施，不能事先有一些非市場的行為。否則，就容易出現市場對其惡意逃廢債的質疑。」中國人民大學...

人民幣狂漲 出口陸企緊急結匯

人民幣近半年漲勢凶猛，5月底以來漲幅已近8%。上海《第一財經》指出，人民幣強勢讓大陸部分企業獲利受損。因預期人民幣將繼續...

東博會開幕 南寧展現區位優勢

第17屆東協博覽會27日將於廣西南寧開幕，今年恰逢東協自貿區成立10周年，加上區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）甫於日...

大灣區建設機遇 專家：香港未來可期

香港特區行政長官林鄭月娥25日發表任內第四份施政報告。香港專家學者認為，粵港澳大灣區建設中香港方面的具體措施，是今年施政...

提升航空地位 香港將入股珠海機場

香港特區行政長官林鄭月娥25日表示，將鞏固和提升香港國際航空樞紐地位，大陸中央支持香港國際機場按市場化原則投資入股珠海機...

海絲博覽會暨海交會 雙線展銷

第三屆21世紀海上絲綢之路博覽會暨第二十二屆海峽兩岸經貿交易會26日在福州啟動，大會以線上展會+線下展銷方式舉行，80多...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。