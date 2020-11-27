快訊

海軍中士深潛訓練突傳意外昏迷 加護病房裝葉克膜急救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

楊惠妍連續四年蟬聯大陸女首富 身價逼近兆元

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
楊惠妍。圖／取自中國經濟網
楊惠妍。圖／取自中國經濟網

胡潤研究院27日發布的大陸女性富豪排行榜顯示，碧桂園39歲的楊惠妍以人民幣2,250億元身家，連續四年蟬聯大陸女首富。有醫藥女王稱號的鐘慧娟、藍思科技周群飛位居二、三名。

榜單顯示，大陸前50名女性富豪的總財富，比去年增加近人民幣6,000億元，達人民幣1.9兆元，漲幅43%。胡潤表示，大陸前50名女企業家所創造的財富，達到蘇州一年的GDP。

楊惠妍財富增加人民幣500億元，以2,250億元（約新台幣9,755億元）連續四年蟬聯大陸女首富。鐘慧娟財富增加510億元達1,350億元，超過有地產女王稱號的吳亞軍，首次成為大陸及全球白手起家女首富。

值得注意的是，從事電子業的藍思科技周群飛財富增長最快，身家比去年飛漲人民幣790億元，增幅達255%，以人民幣1,100億元身家新進入前三名，相當於過去一年平均每天進帳2億元。

榜單顯示，前十名女企業家平均財富達人民幣1,019億元，平均漲幅為91%，比去年的56%有明顯上漲，且遠高於前十名男企業家69%的平均漲幅。今年前十名門檻比去年上升66%，達人民幣530億元。前十名中來自北京的最多，有3人。前十名中涉足房地產行業的占一半，遠高於其他行業。

前50名上榜女企業家中，白手起家的有40人，比去年增加4人。她們或是自己白手創業，如翰森製藥的鐘慧娟、龍湖的吳亞軍、富華的陳麗華、藍思科技的周群飛和玖龍紙業的張茵等，或是與丈夫共同創業，如恒力的范紅衛、海底撈的舒萍和李海燕等。

在行業分布上，製造業以23%的比例排名第一，首次超過房地產，成為上榜女企業家最主要財富來源，其中從事先進製造的占八成；房地產以16%排名第二；大健康以11%排名第三。前50名男企業家從事的前三大行業，分別是房地產、製造業、大健康和新零售。

胡潤百富網站截圖
胡潤百富網站截圖

人民幣 房地產 女王

延伸閱讀

大陸對澳洲葡萄酒課徵反傾銷稅 最高達212.1%

加強國民教育 港通識科要求學生到大陸考察

陸電商助攻 隱形眼鏡銷售超預期

陸機場人物同防 港收緊限聚令

相關新聞

楊惠妍連續四年蟬聯大陸女首富 身價逼近兆元

胡潤研究院27日發布的大陸女性富豪排行榜顯示，碧桂園39歲的楊惠妍以人民幣2,250億元身家，連續四年蟬聯大陸女首富。有...

大陸對澳洲葡萄酒課徵反傾銷稅 最高達212.1%

中澳關係持續惡化，儘管澳洲總理莫里森近日表態，希望能與中國「和諧相處，建立積極關係」，但大陸商務部仍於27日公告，決定自...

任正非呼籲榮耀手機擁抱台日韓企業 打倒華為

面對美國制裁，華為日前正式出售旗下次品牌「榮耀」手機。華為創辦人任正非日前在內部「榮耀送別會」上呼籲榮耀手機，未來要堅定...

華為手機意外復活 但命運會從此改變嗎？

「如果你不擅長5G，那用戶連你的4G都不會買」，華為輪值董事長徐直軍曾經這麼說。他認為，5G和4G相比就是高性能、低延遲與高連接等，其他的感覺不出來，但不代表華為不重視5G。

AAA國企債券違約 專家：打破剛性兌付要採市場化

「打破剛性兌付，一定採用市場化措施，不能事先有一些非市場的行為。否則，就容易出現市場對其惡意逃廢債的質疑。」中國人民大學...

人民幣狂漲 出口陸企緊急結匯

人民幣近半年漲勢凶猛，5月底以來漲幅已近8%。上海《第一財經》指出，人民幣強勢讓大陸部分企業獲利受損。因預期人民幣將繼續...

東博會開幕 南寧展現區位優勢

第17屆東協博覽會27日將於廣西南寧開幕，今年恰逢東協自貿區成立10周年，加上區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）甫於日...

大灣區建設機遇 專家：香港未來可期

香港特區行政長官林鄭月娥25日發表任內第四份施政報告。香港專家學者認為，粵港澳大灣區建設中香港方面的具體措施，是今年施政...

提升航空地位 香港將入股珠海機場

香港特區行政長官林鄭月娥25日表示，將鞏固和提升香港國際航空樞紐地位，大陸中央支持香港國際機場按市場化原則投資入股珠海機...

海絲博覽會暨海交會 雙線展銷

第三屆21世紀海上絲綢之路博覽會暨第二十二屆海峽兩岸經貿交易會26日在福州啟動，大會以線上展會+線下展銷方式舉行，80多...

測繪地理信息行業 粵軍團崛起

廣東省自然資源廳消息，在日前2020中國地理信息產業大會發布的獲獎名單中，廣東省企業數量佔百強企業榜單的10%，廣東省中...

柑橘銷售 拓展雙循環

閩北順昌拓展柑橘銷售國內國際雙循環。11月26日，在福建省順昌縣洋墩鄉柑橘品牌監管倉，工人使用測糖酸光電分選機對柑橘進行...

熱門新聞

老翁釣到「背插4支箭」烏龜 真實身價高達78億

收留乞丐卻被霸母姦妻 男怒殺分屍丟山野

需求強勁訂單飽滿 中芯國際證實晶圓漲價

22歲楊超越落戶上海 她的「特殊人才」資格為何讓網民炸鍋？

進男浴室撞見長官沖澡 女清潔工無敲門罰款8700元

任正非呼籲榮耀手機擁抱台日韓企業 打倒華為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。