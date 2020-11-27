大陸對澳洲葡萄酒課徵反傾銷稅 最高達212.1%

中澳關係持續惡化，儘管澳洲總理莫里森近日表態，希望能與中國「和諧相處，建立積極關係」，但大陸商務部仍於27日公告，決定自28日起，對原產於澳洲的進口葡萄酒開徵高額反傾銷稅。

大陸商務部稱，初步認定，原產於澳洲的進口葡萄酒存在傾銷，大陸國內相關葡萄酒產業受到實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

為此，大陸商務部宣布，自2020年11月28日起，進口經營者在進口原產於澳洲的進口裝入2公升及以下容器的葡萄酒，必須依據裁決所確定的傾銷幅度向大陸國海關提供相應的保證金。

根據大陸商務部公告的傾銷稅率，最低為107.1%，最高達212.1%，多數業者適用的稅率為160.6％。

今年以來，大陸已採取各種關稅與非關稅措施，刻意阻擋澳洲的農工產品銷往中國大陸。

據澳洲媒體《澳大利亞人報》中文網報導，目前就有80多艘澳洲煤炭船被困在大陸沿海，這些船運載了價值超過11億澳元遭大陸禁止進口的貨物。

報導稱，煤炭是中國官方媒體11月初報導的，遭禁的七種澳洲產品中最大的出口項目。澳洲反對派貿易事務發言人Madeleine King 表示，數十億貿易額和數千個澳洲就業機會，正面臨中國貿易報復的風險。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康