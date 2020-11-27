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王毅會文在寅 催動亞太自貿區
大陸國務委員兼外交部長王毅昨（26）日在南韓會見南韓總統文在寅表示，將加快推進中日韓自貿協定（FTA）談判進程，促進地區經濟一體化，並朝著建立亞太自貿區的方向努力。
王毅昨天也跟南韓外長康京和舉行會談，雙方達成十項共識，包括儘早達成中韓自貿協定第二階段協議、支持韓方舉辦第九次中日韓領導人會議、共同推動區域全面經濟夥伴協定（RCEP）儘快生效等。
新華社報導，王毅說，中方願與韓方繼續深化常態化疫情防控合作，推進一帶一路與韓方國家發展戰略對接，提升雙邊自貿水準，加強科技創新合作，助力兩國經濟社會復甦發展。雙方要通過舉辦「中韓文化交流年」增進兩國文化和體育交流，合作辦好北京冬奧會和江原道冬青奧會。
文在寅表示，韓方高度評價中國疫情防控成就，中國疫情防控和經濟社會發展一定會取得更大成就。韓中兩國在共同抗疫同時保持必要人員往來，積極開展復工復產合作，展示兩國關係的牢固紐帶，為國際社會團結抗疫樹立了典範。
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