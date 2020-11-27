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銀保監會出手 40家信託融資業務被喊停
年關將至，大陸銀保監會出手對金融業去槓桿，北京市轄屬12家信託公司董事長昨（26）日齊赴銀保監會開會，會中被要求立即暫停融資類業務。據了解，約有40家信託公司共68家據點業務被喊停，恢復時間不確定。
財聯社報導，大陸今年立下壓降影子銀行「去槓桿」的軍令狀，削減規模達人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元）的融資類信託業務，按照監管規劃，2020年各家信託公司各自壓降比率約20%，由於部分信託公司壓降不力，因此銀保監會窗口指導，要求全面暫停融資類業務。
證券時報報導，對於融資類信託業務暫停、壓降，就是要減少負債，降槓桿。這次就是銀保監會降槓桿的最新行動。
信託公司人士預估，為了確保壓降金融風險，預計明年融資類信託業務還會進一步壓降。
融資類信託是將受託資金以融資的方式借出，賺取利差，形同影子銀行。為了吸引投資者，信託公司向投資者支付預期固定收益率，類似於吸收存款，對受益人承擔了類似銀行的信用義務，但卻沒有受到與銀行存貸業務監管要求。一旦信託財產損失，信託公司便面臨兌付風險，產生「剛性兌付」變相負債，卻規避資管。
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