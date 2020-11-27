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人行：穩貨幣 不讓錢溢出來

經濟日報 / 記者戴瑞芬 / 綜合報導

中國人民銀行昨（26）日發布第3季中國貨幣政策執行報告指出，貨幣供應調控機制，將根據宏觀形勢和市場需要，科學把握貨幣政策操作力度、節奏和重點，加強逆周期調節，結構調整，妥善應對經濟短期下行壓力，保持流動性合理充裕，不讓市場缺錢，堅決不搞大水漫灌，不讓市場的錢溢出來。

與之前報告相比，對下一階段的貨幣政策要求，人行不再提「擴大宏觀調節力道」，也沒有刻意強調「中性」，人行表示，下一階段穩健的貨幣政策更加靈活適度、精準導向，更好適應經濟高質量發展的需要，更加注重金融服務實體經濟的質量和效益。

人行指出，增強結構性貨幣政策工具的精準滴灌作用，提高政策直達性。重視預期管理，保持物價水平穩定。處理好內外部均衡和長短期關係，盡可能長時間實施正常貨幣政策，保持宏觀槓桿率基本穩定。

報告提到，不需要以人行大規模擴表的方式投放流動性，不宜簡單根據人行資產負債表擴張幅度、貨幣乘數來衡量貨幣政策效果。

觀察貨幣政策的鬆緊，關鍵還是看作為貨幣政策中介目標的貨幣供應量和社會融資規模。只要保持了貨幣信貸合理增長，就說明銀行貨幣創造的市場化功能正常發揮，中央銀行提供的基礎貨幣是適度的。

值得留意的是，今年前三人民幣對美元匯率彈性增強，小幅升值。截至9月底人民幣對美元匯率中間價為6.8101元，較上年末升值2.44%，也是自2005年人民幣匯率形成機制改革以來累計升值21.53%。

針對人民幣匯率升值走勢，人行表示，健全市場化利率形成和傳導機制，深化貸款市場報價利率改革，繼續釋放改革促進降低貸款利率的潛力，綜合施策推動社會融資成本明顯下降，發揮市場在人民幣匯率形成中的決定性作用。

此外，人行表示，今年前三季經濟增長由負轉正，第3季經濟較去年同期增長4.9%，預測「全年經濟正增長」。中長期看經濟穩中向好、長期向好、高質量發展的基本面沒有改變。

人行貨幣政策報告也重申，打好防範化解重大金融風險攻堅戰，健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系，維護金融安全。

實體經濟 人民幣

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