聽新聞
test
0:00 / 0:00

測繪地理信息行業 粵軍團崛起

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣東省自然資源廳消息，在日前2020中國地理信息產業大會發布的獲獎名單中，廣東省企業數量佔百強企業榜單的10%，廣東省中型企業數量佔最具活力企業榜單的20%。

據中新社報導，今年5月，來自廣東的幾件黑科技裝備隨珠峰高程測量隊，造訪地球之巔——珠穆朗瑪峰頂。由南方測繪集團主導開發研製高原冰雪探測雷達系統、覘標等，經受住珠峰頂上低氧、高寒、低壓、大風等極端惡劣使用環境考驗，成功完成珠峰高程測量任務。

深耕北斗衛星導航產業的中海達，加速開展北斗+產業升級關鍵成果轉化的海格通信……，蒼穹之上的北斗，也有廣東測繪地理信息企業的成果。

「近幾年，廣東測繪地理行業的集聚效應越來越明顯，形成了一批具有全國影響力的測繪地理信息龍頭企業，同時上下游聚集大批具有自主知識產權的中小微型地理信息企業。尤其是十三五期間全省測繪地理信息事業發展呈現欣欣向榮的態勢。」廣東省自然資源廳黨組成員、副廳長楊林安說。　　

據統計，十三五期間，廣東全省測繪地理信息直接服務總產值約500億元（人民幣，下同），融合互聯網等相關產業產值超2000億元，地理信息產業從業人員超10萬人。

「當前，以5G網路、數據中心、人工智能、互聯網、物聯網建設等為代表新基建加速推進，為地理信息技術構建全空間信息管理模型奠定基礎」，楊林安表示。

廣東 人民幣 物聯網

延伸閱讀

撬動兆級大市場 北斗推產業化

廣東揭陽／三山國王信仰 傳播來台

廣東揭陽／三山國王祖廟 粵東最古老、最具影響力神廟

廣東成立網路犯罪研究基地

相關新聞

王毅會文在寅 催動亞太自貿區

大陸國務委員兼外交部長王毅昨（26）日在南韓會見南韓總統文在寅表示，將加快推進中日韓自貿協定（FTA）談判進程，促進地區...

人民幣狂漲 出口陸企緊急結匯

人民幣近半年漲勢凶猛，5月底以來漲幅已近8%。上海《第一財經》指出，人民幣強勢讓大陸部分企業獲利受損。因預期人民幣將繼續...

AAA國企債券違約 專家：打破剛性兌付要採市場化

「打破剛性兌付，一定採用市場化措施，不能事先有一些非市場的行為。否則，就容易出現市場對其惡意逃廢債的質疑。」中國人民大學...

東博會開幕 南寧展現區位優勢

第17屆東協博覽會27日將於廣西南寧開幕，今年恰逢東協自貿區成立10周年，加上區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）甫於日...

大灣區建設機遇 專家：香港未來可期

香港特區行政長官林鄭月娥25日發表任內第四份施政報告。香港專家學者認為，粵港澳大灣區建設中香港方面的具體措施，是今年施政...

提升航空地位 香港將入股珠海機場

香港特區行政長官林鄭月娥25日表示，將鞏固和提升香港國際航空樞紐地位，大陸中央支持香港國際機場按市場化原則投資入股珠海機...

海絲博覽會暨海交會 雙線展銷

第三屆21世紀海上絲綢之路博覽會暨第二十二屆海峽兩岸經貿交易會26日在福州啟動，大會以線上展會+線下展銷方式舉行，80多...

測繪地理信息行業 粵軍團崛起

廣東省自然資源廳消息，在日前2020中國地理信息產業大會發布的獲獎名單中，廣東省企業數量佔百強企業榜單的10%，廣東省中...

柑橘銷售 拓展雙循環

閩北順昌拓展柑橘銷售國內國際雙循環。11月26日，在福建省順昌縣洋墩鄉柑橘品牌監管倉，工人使用測糖酸光電分選機對柑橘進行...

銀保監會出手 40家信託融資業務被喊停

年關將至，大陸銀保監會出手對金融業去槓桿，北京市轄屬12家信託公司董事長昨（26）日齊赴銀保監會開會，會中被要求立即暫停...

人行：穩貨幣 不讓錢溢出來

中國人民銀行昨（26）日發布第3季中國貨幣政策執行報告指出，貨幣供應調控機制，將根據宏觀形勢和市場需要，科學把握貨幣政策...

任正非：榮耀不要藕斷絲連 要做華為最強的競爭對手

華為內部網站心聲社區，刊出總裁任正非25日在榮耀送別會上的講話，要榮耀做華為全球最強的競爭對手，超越華為，甚至可以喊打倒...

熱門新聞

江蘇男不堪長期家暴怒殺妻 自首時屍體卻突「復活」為他求情

老翁釣到「背插4支箭」烏龜 真實身價高達78億

「把五花肉切成女朋友的樣子」 廚具行銷文案引聯想命案惹議

需求強勁訂單飽滿 中芯國際證實晶圓漲價

野生金絲猴爽住村民家大吃大喝 林業局：是國寶！不得驅趕

22歲楊超越落戶上海 她的「特殊人才」資格為何讓網民炸鍋？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。