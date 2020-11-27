測繪地理信息行業 粵軍團崛起

廣東省自然資源廳消息，在日前2020中國地理信息產業大會發布的獲獎名單中，廣東省企業數量佔百強企業榜單的10%，廣東省中型企業數量佔最具活力企業榜單的20%。

據中新社報導，今年5月，來自廣東的幾件黑科技裝備隨珠峰高程測量隊，造訪地球之巔——珠穆朗瑪峰頂。由南方測繪集團主導開發研製高原冰雪探測雷達系統、覘標等，經受住珠峰頂上低氧、高寒、低壓、大風等極端惡劣使用環境考驗，成功完成珠峰高程測量任務。

深耕北斗衛星導航產業的中海達，加速開展北斗+產業升級關鍵成果轉化的海格通信……，蒼穹之上的北斗，也有廣東測繪地理信息企業的成果。

「近幾年，廣東測繪地理行業的集聚效應越來越明顯，形成了一批具有全國影響力的測繪地理信息龍頭企業，同時上下游聚集大批具有自主知識產權的中小微型地理信息企業。尤其是十三五期間全省測繪地理信息事業發展呈現欣欣向榮的態勢。」廣東省自然資源廳黨組成員、副廳長楊林安說。

據統計，十三五期間，廣東全省測繪地理信息直接服務總產值約500億元（人民幣，下同），融合互聯網等相關產業產值超2000億元，地理信息產業從業人員超10萬人。

「當前，以5G網路、數據中心、人工智能、互聯網、物聯網建設等為代表新基建加速推進，為地理信息技術構建全空間信息管理模型奠定基礎」，楊林安表示。