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海絲博覽會暨海交會 雙線展銷

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第三屆21世紀海上絲綢之路博覽會暨第二十二屆海峽兩岸經貿交易會26日在福州啟動，大會以線上展會+線下展銷方式舉行，80多個海絲沿線國家和地區的企業商品入駐線上展會平台。

據中新社報導，受新冠肺炎疫情影響，原定於今年5月18日舉辦的第三屆海絲博覽會暨海交會延期舉辦。其中，線上展會於11月28日正式上線，線下展銷活動於11月26日-11月29日舉辦。

據組委會披露，本屆海絲博覽會暨海交會秉承往屆「拓展海絲合作、深化兩岸融合、共享發展機遇」主題，在做好疫情防控安全的前提下，創新性開展線上展會、線下展銷、雲直播等活動，並邀請馬來西亞作為本屆活動的主賓國。

「線下展區規劃125個展位，包括海絲商品展區、海峽精品展區、福建名特優商品展區以及舌尖美食專區。」活動組委會負責人表示。

據介紹，本次線上展會平台共分4個情景展館，分別為海絲精品館、海峽特色館、福建·福州館、友好協作城市館，共有來自80多個國家和地區的1200多家企業、近4200件商品進行線上展示。在線上展會平台搭建海峽館的同時，還在線下展銷活動中專門設置海峽兩岸商品專區，全方位展示台灣特色商品及台灣青年在榕創業成果，並通過台青直播帶貨的形式進行線上展銷，有力支持台企台青扎根榕城。

本屆海絲博覽會暨海交會線上展會平台充分利用3D、VR技術復刻顯示展覽形態，虛擬還原觀展場景，同時嵌入電商模式實現互動交流、線上交易的場景體驗。　該負責人表示，在雲直播方面，通過實時高清在線直播等互動技術，在阿里巴巴、抖音等平台同步直播。直播主題包含海絲進口商品直播、福建·福州名優品直播、縣（市）區招商推介直播、跨境電商直播等。

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