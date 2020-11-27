聽新聞
test
0:00 / 0:00

提升航空地位 香港將入股珠海機場

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

香港特區行政長官林鄭月娥25日表示，將鞏固和提升香港國際航空樞紐地位，大陸中央支持香港國際機場按市場化原則投資入股珠海機場，參與其運營發展，進一步深化合作，建設有國際競爭力的世界級機場群。

據中通社報導，當日，林鄭月娥在香港特區立法會發表任內第四份施政報告。林鄭月娥指出，她早前向大陸中央政府提出一系列鞏固和提升香港國際航空樞紐地位的建議，包括容許香港機管局以市場化規則入股珠海機場，讓兩個機場達至更好的協同效應。她感謝大陸中央政府在她訪京期間全面支持有關建議；大陸國家民用航空局亦同意粵港兩地可開展跨境商用直升機服務的籌備工作，強化大灣區的國際化營商環境。

她表示，隨港珠澳大橋啟用，為兩地機場的進一步合作提供契機，通過結合珠海機場的大陸航空網路與香港國際機場的國際網路，可加強大灣區整體的航空優勢，讓香港可在航空產業發揮國內國際雙循環的重要角色。

對此，香港中文大學亞洲供應鏈及物流研究所所長張惠民表示，香港國際機場現在處於求過於供的狀態，深化香港與珠海機場的合作不僅有利於香港與大陸的交流，也可鞏固香港國際航空樞紐的地位，讓香港更好地發揮國內國際雙循環的重要作用。　　

他強調，香港機管局與珠海機場的合作由之前專營權模式向市場化入股模式轉變，可優勢互補，緩解香港機場求過於供的局面。儘管香港將啟用第三條跑道，他認為未來珠海機場將會是香港的第四條跑道。　　

至於香港機場的配套設施建設，林鄭月娥也提到，特區政府將在港珠澳大橋香港口岸人工島發展自動化停車場，供來自廣東及澳門並經港珠澳大橋前往機場轉飛海外或訪港的自駕旅客使用。其中，陸轉空旅客可以在自動化停車場停泊其私家車後，經位於機場限制區內的多式聯運中轉客運大樓，直接前往閘口登機而無需入境香港。

香港 機場 林鄭月娥

延伸閱讀

香港疫情「恐幾何上升」 歌舞群組累計250例

林鄭月娥質疑立法會不配合 同行的基礎何在？

港今年經濟估衰退6.1%

反送中未成年抗爭者 林鄭提赦免

相關新聞

王毅會文在寅 催動亞太自貿區

大陸國務委員兼外交部長王毅昨（26）日在南韓會見南韓總統文在寅表示，將加快推進中日韓自貿協定（FTA）談判進程，促進地區...

人民幣狂漲 出口陸企緊急結匯

人民幣近半年漲勢凶猛，5月底以來漲幅已近8%。上海《第一財經》指出，人民幣強勢讓大陸部分企業獲利受損。因預期人民幣將繼續...

AAA國企債券違約 專家：打破剛性兌付要採市場化

「打破剛性兌付，一定採用市場化措施，不能事先有一些非市場的行為。否則，就容易出現市場對其惡意逃廢債的質疑。」中國人民大學...

東博會開幕 南寧展現區位優勢

第17屆東協博覽會27日將於廣西南寧開幕，今年恰逢東協自貿區成立10周年，加上區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）甫於日...

大灣區建設機遇 專家：香港未來可期

香港特區行政長官林鄭月娥25日發表任內第四份施政報告。香港專家學者認為，粵港澳大灣區建設中香港方面的具體措施，是今年施政...

提升航空地位 香港將入股珠海機場

香港特區行政長官林鄭月娥25日表示，將鞏固和提升香港國際航空樞紐地位，大陸中央支持香港國際機場按市場化原則投資入股珠海機...

海絲博覽會暨海交會 雙線展銷

第三屆21世紀海上絲綢之路博覽會暨第二十二屆海峽兩岸經貿交易會26日在福州啟動，大會以線上展會+線下展銷方式舉行，80多...

測繪地理信息行業 粵軍團崛起

廣東省自然資源廳消息，在日前2020中國地理信息產業大會發布的獲獎名單中，廣東省企業數量佔百強企業榜單的10%，廣東省中...

柑橘銷售 拓展雙循環

閩北順昌拓展柑橘銷售國內國際雙循環。11月26日，在福建省順昌縣洋墩鄉柑橘品牌監管倉，工人使用測糖酸光電分選機對柑橘進行...

銀保監會出手 40家信託融資業務被喊停

年關將至，大陸銀保監會出手對金融業去槓桿，北京市轄屬12家信託公司董事長昨（26）日齊赴銀保監會開會，會中被要求立即暫停...

人行：穩貨幣 不讓錢溢出來

中國人民銀行昨（26）日發布第3季中國貨幣政策執行報告指出，貨幣供應調控機制，將根據宏觀形勢和市場需要，科學把握貨幣政策...

任正非：榮耀不要藕斷絲連 要做華為最強的競爭對手

華為內部網站心聲社區，刊出總裁任正非25日在榮耀送別會上的講話，要榮耀做華為全球最強的競爭對手，超越華為，甚至可以喊打倒...

熱門新聞

江蘇男不堪長期家暴怒殺妻 自首時屍體卻突「復活」為他求情

老翁釣到「背插4支箭」烏龜 真實身價高達78億

「把五花肉切成女朋友的樣子」 廚具行銷文案引聯想命案惹議

需求強勁訂單飽滿 中芯國際證實晶圓漲價

野生金絲猴爽住村民家大吃大喝 林業局：是國寶！不得驅趕

22歲楊超越落戶上海 她的「特殊人才」資格為何讓網民炸鍋？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。