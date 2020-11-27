提升航空地位 香港將入股珠海機場

香港特區行政長官林鄭月娥25日表示，將鞏固和提升香港國際航空樞紐地位，大陸中央支持香港國際機場按市場化原則投資入股珠海機場，參與其運營發展，進一步深化合作，建設有國際競爭力的世界級機場群。

據中通社報導，當日，林鄭月娥在香港特區立法會發表任內第四份施政報告。林鄭月娥指出，她早前向大陸中央政府提出一系列鞏固和提升香港國際航空樞紐地位的建議，包括容許香港機管局以市場化規則入股珠海機場，讓兩個機場達至更好的協同效應。她感謝大陸中央政府在她訪京期間全面支持有關建議；大陸國家民用航空局亦同意粵港兩地可開展跨境商用直升機服務的籌備工作，強化大灣區的國際化營商環境。

她表示，隨港珠澳大橋啟用，為兩地機場的進一步合作提供契機，通過結合珠海機場的大陸航空網路與香港國際機場的國際網路，可加強大灣區整體的航空優勢，讓香港可在航空產業發揮國內國際雙循環的重要角色。

對此，香港中文大學亞洲供應鏈及物流研究所所長張惠民表示，香港國際機場現在處於求過於供的狀態，深化香港與珠海機場的合作不僅有利於香港與大陸的交流，也可鞏固香港國際航空樞紐的地位，讓香港更好地發揮國內國際雙循環的重要作用。

他強調，香港機管局與珠海機場的合作由之前專營權模式向市場化入股模式轉變，可優勢互補，緩解香港機場求過於供的局面。儘管香港將啟用第三條跑道，他認為未來珠海機場將會是香港的第四條跑道。

至於香港機場的配套設施建設，林鄭月娥也提到，特區政府將在港珠澳大橋香港口岸人工島發展自動化停車場，供來自廣東及澳門並經港珠澳大橋前往機場轉飛海外或訪港的自駕旅客使用。其中，陸轉空旅客可以在自動化停車場停泊其私家車後，經位於機場限制區內的多式聯運中轉客運大樓，直接前往閘口登機而無需入境香港。