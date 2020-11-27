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大灣區建設機遇 專家：香港未來可期

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

香港特區行政長官林鄭月娥25日發表任內第四份施政報告。香港專家學者認為，粵港澳大灣區建設中香港方面的具體措施，是今年施政報告的亮點之一。這些強有力的具體措施有利於香港融入以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，這讓香港未來可期。

「香港未來要發展，需要在中央政府的大力支持下，緊緊抓住粵港澳大灣區建設的機遇，積極融入國家發展大局，享受國家蓬勃發展所帶來的紅利。」絲路智谷研究院院長梁海明認為。

據新華社報導，過去一年多，「修例風波」和新冠肺炎疫情為香港經濟帶來前所未有的危機。當歐美經濟體陷入衰退時，大陸經濟在全力遏制疫情之下已經在全球率先復甦。

如何復甦香港經濟是香港各界最關心的問題。「這次施政報告中亮點之一是大灣區合作，有很多具體措施。中央全力支持香港的七個方面，每一方面都讓市民感到實實在在。」民建聯副主席陳勇說。

大灣區建設中另一個關鍵點是人才。香港分析人士表示，為此施政報告提出了大灣區青年就業計畫、大灣區青年創業資助計劃等具體合作項目。施政報告提出，預計批出1億港元，為近200家青年初創企業提供資助：聘請及派駐本地大學畢業生到大灣區內地城市工作，名額2000個等。

港區全國人大代表譚志源認為：「這些項目很好，不僅政府要推動，香港的大機構和企業都可以提供一些職位給年輕人，增加青年就業機會。」

香港 青年

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