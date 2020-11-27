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AAA國企債券違約 專家：打破剛性兌付要採市場化

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「打破剛性兌付，一定採用市場化措施，不能事先有一些非市場的行為。否則，就容易出現市場對其惡意逃廢債的質疑。」中國人民大學前副校長、中國資本市場研究院院長吳曉求近日接受《中國新聞周刊》採訪時，如此評價近來擁有AAA評級（信用評級最高級）的部分中國地方國企債券接連違約的影響。　　

據中新社報導，地方國企債券違約並不是第一次發生，為什麼這次市場反應如此劇烈？吳曉求指出，這是因為這次債券違約存在很多不正常因素。比如，這些企業之前的信用評級是最高級，現金流非常好，資產質量也不差，但企業在違約前出現了一些惡意逃債的跡象：通過股權和資產處置，把很多優質資產都拿走了。　　

吳曉求說，這些擁有最高信用評級的國企債券違約，首先會對信用評級體系帶來巨大的衝擊。同時，它會對地方政府的融資平台、地方控股國有企業的信用，帶來全面的損害。此外，它還會引起市場的高度警惕，甚至引發市場的混亂。　　

有觀點認為可以藉助這次危機，打破國企信仰、剛性兌付，吳曉求表示，理論上打破剛性兌付是非常正確的，這也是完善中國債券市場的重要制度措施。「但是打破剛性兌付，一定採用市場化措施，不能說事先有些非市場行為。否則，就易出現市場對惡意逃廢債質疑。」

吳曉求說：「實際上，這次危機實質不是打破剛性兌付，這次危機的關鍵問題是，情況突然間惡化，不能及時兌付，這其中是不是存在悖於市場規律的情況。」

為什麼近幾年地方國企債券違約事件時有發生？吳曉求分析，經濟下行是重要的背景。另一個原因是地方政府控制的國有企業存在預算軟約束，它們總覺得背後有政府做擔保，就會大膽的融資。但是，企業還要考慮投資的項目有沒有收益，周期有多長，債券到期的時候能不能還上這個錢？「這些都需要很好的財務管理技巧，但很多企業沒這種概念。」

談及如何形成信用評級客觀獨立的環境？這位經濟學家提出四點看法：首先，信用評級是債券市場發展的前提。債券市場每時每刻都充滿了風險，債券的利率、發行價格、交易價格是基於風險的定價。如果沒有一個動態的、及時的、中立的、客觀的信用評級機構和信用評級體系，這些價格就會失真，債券市場可能隨時爆雷。

其次，債券發行人必須充分履行信息披露義務，按照市場規則辦事，尤其是不能出現惡意的轉移風險的行為，有關法律須完善。第三，加強監管。應像監管上市公司那樣，促使企業如實披露信息。第四，嚴格執法，對違規違法都要相應處罰。

信用 資本市場

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