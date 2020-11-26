人行：將進行摸底調查 嚴懲拒收現金單位

中國人民銀行科技司司長李偉26日指出，將透過暗訪、巡察等方式進行摸底調查，建立違法主體名錄庫，對涉及公共服務、民生及公眾關注度比較高、影響範圍比較大的一些拒收現金主體，將予以嚴懲。

中新網報導，國新辦26日舉行國務院政策例行吹風會，李偉稱，在現金管理方面，針對現在出現的歧視、排斥使用現金等情況，人行將全面開展拒收現金集中整治和長效機制建設工作。一是會同相關部委、地方政府、銀行業金融機構、基層社區，共同引導規範水電煤氣、公用事業繳費領域，還有零售、餐飲、商場、公園等服務場所的現金使用行為。

二是強化日常監管。透過暗訪、巡察等方式開展摸底調查，建立違法主體名錄庫，進行重點跟蹤，對涉及公共服務、民生及公眾關注度比較高、影響範圍比較大的一些拒收現金主體，將依法依規予以嚴肅懲治。

三是在公眾宣傳方面加大宣傳力度。廣泛宣傳在不同場景下的現金收付要求，強化正面引導和警示教育。

李偉表示，對行動不便的老年人，人行也將號召有關金融機構改進服務，運用一些移動設備延伸服務觸角，主動上門或遠端辦理金融業務。