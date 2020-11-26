東博會27日開幕 南寧台商看好人民幣國際化發展

第17屆東協博覽會27日將於廣西南寧開幕，今年恰逢東協自貿區成立10周年，加上區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）甫於日前簽署，讓外界對南寧的區位優勢抱高度期望，南寧台商協會副會長林大為表示，未來人民幣國際化在南寧發展，將會是重點觀察趨勢。

林大為指出，廣西自貿區正打造對東協的人民幣離岸中心「五象新區金融城」，未來東協會員國交易時，有更高機會傾向選擇以人民幣做為主流計價貨幣，「RCEP的簽訂只是一個開端，區域內國家人數為22億人，占全球人口30%，經濟規模達到23兆美元，占全球總額30%，貿易規模則占全球總量28%，是全球最大的自由貿易協定，市場和潛力相當大。」

深耕南寧發展的林大為認為，東協是台灣的重要市場，台灣不該忽略，「台灣若沒有加入RCEP，無法享受到包含貿易、服務業及製造業等關稅優惠措施，勢必加速台灣傳產外移，只剩下電子強、傳產慘的局面。」

香港商會—廣西會長潘家穰則指出，RCEP的啟動對於廣西融入粵港澳大灣區是如虎添翼，尤其南寧是面向東協自貿區的窗口，廣西自貿區正積極推進陸海新通道建設，商會也希望打造RUN HK桂港產業創新中心和香港青年（內地）創業服務中心。

潘家穰表示，商會藉此希望能提供港澳青年新的發展機會，提供創新創業、實習就業、學習交流、安居樂業的綜合服務平台，商會目標要引入330家以上的港澳企業，吸引香港高階人才落戶廣西。

大陸外交部發言人華春瑩26日宣布，大陸國家主席習近平27日將會在開幕式上發表視頻致辭。

「共建一帶一路，共興數位經濟」是本屆東博會及峰會主題，為應對全球疫情，首次採取「實體展+線上展」的形式舉辦。線下實體展以境內參展參會客商為主，境外客商以「雲上」參展參會為主。

受疫情影響，今年貿協沒有帶隊參加東博會，南寧當地台商則是自行參展。

東博會還攜手阿里巴巴集團打造全年線上的數位平台，其中「雲上東博會」設置大陸商品館、東協國家館、特邀合作夥伴和「一帶ㄧ路」國際館，以「線上直播」為服務亮點，觀眾可一站式採購大陸、東協10國及其他國家的特色商品。