快訊

為防疫去法治？以「行政命令」拒本國人入境 有何問題？

驚！紐西蘭外島近100頭領航鯨擱淺死亡 場面令人心痛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人民幣漲不停 大陸出口企業為避險緊急結匯

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
人民幣近半年狂升，讓大陸出口企業蒙受不小的匯兌損失。圖為廈門港。中新社
人民幣近半年狂升，讓大陸出口企業蒙受不小的匯兌損失。圖為廈門港。中新社

人民幣近半年漲勢兇猛，5月底以來漲幅已近8%。上海《第一財經》指出，人民幣強勢讓大陸部分企業獲利受損。因預期人民幣將繼續走升，出口企業近期已紛紛緊急結匯。

人民幣對美元匯率從今年5月底的7.15，周三在岸市場收盤已來到6.5796，半年來漲幅近8%。

高盛首席中國經濟學家閃輝25日在一場媒體電話會中除預估，2021年中國GDP增速將達7.5%，並明確表達「非常看好」明年人民幣匯率走勢。

閃輝認為，明年美元指數將貶值6%，「美元貶值，人民幣即使對其他貨幣持平，對美元來說也是升值。」閃輝預測，12個月後，人民幣對美元匯率為6.30，目前還有一定的升值空間。

閃輝提出看好人民幣的三大原因：一、中國經濟基本面支撐人民幣匯價；二、中國利率水平高於其他經濟體，對外資仍具吸引力；三、中國央行致力於推進利率市場化。

除了高盛，近期國際投行也普遍調高對2021年人民幣匯率的預測值，基本都從早前的6.5～6.7區間調整至6.2～6.4區間，但波動幅度也同步放大。

第一財經指出，人民幣漲勢過快，對A股上市公司構成的匯損主要有三種情況：一是外向型企業，包括對外銷售或對外採購比重較大的公司；二是以外幣方式籌資且占比較大的公司；三是海外投資業務較多的公司。

報導稱，從第3季財報來看，相關企業的匯損已顯著攀升，不少企業因此透過遠期外匯鎖定明年的結匯價格。目前如果選擇鎖定2021年的所有外匯頭寸，從明年1月到12月，遠期結匯的價格約在6.6074～6.7663，呈現逐月貶值。

一家外資銀行外匯策略師表示，「對於企業而言，如果明年人民幣對美元升到6.3附近，而企業不現在鎖定敞口，明年同樣一筆100萬美元的收入，可能只能換630萬元人民幣，現在辦理遠期結匯後則可確保拿到670萬元人民幣左右，而且這也方便企業提前進行財務規劃。」

儘管當前人民幣升值預期強烈，但中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，有時當一種貨幣漲得太快，也有可能出現較快的回落。

管濤說，「如果疫苗前景出現波折、地緣政治風險再起，美元難道不可能再漲一漲嗎？如果明年美國經濟復甦，中國經濟回歸常態，在增速差縮小的背景下，匯率會如何變化？」

他指出，年底中國企業都有較大的結匯需求，可能也會導致人民幣偏強，但明年初起，這種結匯需求會下降，屆時需再觀察匯市變化。

延伸閱讀

歐陽娣娣前進拍大陸拍戲　古裝扮相網友無情吐槽「路人臉」

人貨同防！大陸民航局修訂機場疫情防控指南

大陸發現：新冠疫情傳播「物傳人」、「人傳人」並存

台無法進RCEP 陸歡迎台企投資

相關新聞

人民幣漲不停 大陸出口企業為避險緊急結匯

人民幣近半年漲勢兇猛，5月底以來漲幅已近8%。上海《第一財經》指出，人民幣強勢讓大陸部分企業獲利受損。因預期人民幣將繼續...

人民幣中間價小貶 高盛重申2021年非常看好人民幣

人民幣兌美元中間價26日報6.5780，下調31基點。中國人民銀行（大陸央行）26日進行人民幣800億元逆回購操作，因有...

台無法進RCEP 陸歡迎台企投資

台灣無法加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天在國台辦例行記者會上表示，大陸歡迎台胞、台企...

脫貧攻堅 國台辦：台商積極貢獻

今年是大陸脫貧攻堅收官之年，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，台商台企積極參與大陸各地扶貧攻堅工作，為群眾增收、民生改善作...

滬高質引資 拚外企全球研發中心

上海市人民政府辦公廳近日印發《上海市鼓勵設立和發展外資研發中心的規定》（簡稱《規定》），進一步聚焦更高質量吸引外資。其中...

陸拚經濟 劉鶴：加快構建「雙循環」

大陸國務院副總理劉鶴昨在人民日報刊文指出，要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。這是對「十四...

港今年經濟估衰退6.1%

據中新網報導，香港特區行政長官林鄭月娥昨發布「施政報告」時表示，過去一年，香港經濟因社會動盪、疫情和國際政治形勢受到重創...

撬動兆級大市場 北斗推產業化

利用基於北斗毫米級高精度技術的地質災害監測預警系統，成功避免山體垮塌導致的人員財產損失；利用北斗+5G技術的智慧園區，可...

穩住市場 華為傳重啟4G手機生產

面對美國的科技封鎖，上海《第一財經》引述來自華為供應鏈的消息指出，華為正在積極向供應商訂購4G手機及平板等終端設備的零部...

台灣參與RCEP 陸：一中是前提

台灣未能加入區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ），大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，九二共識是兩岸關係和平發展政治基礎，也是...

陸造車大夢 藏泡沫風險

大陸國家發改委發文調查新能源汽車產能，有行業觀點認為，新能源汽車估值可能隱藏巨大的泡沫，風險之一是投資者對新能源車的發展...

發改委整頓大陸新能源車亂象 出手遏制過剩產能

大陸國家發改委發布通知，對各地新能源汽車投資情況進行徹底調查，並特別點名要求各地詳細上報恒大汽車、寶能汽車在當地投資和擬...

熱門新聞

炫富網紅遇劫！3刀賊闖屋搜刮3600萬財物 半歲兒遭捏頭受傷

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

華為向員工放狠話：誰再建言造車 可調離崗位

蘇貞昌列台獨份子清單？ 陸國台辦：這筆帳一定清算

大陸嫦娥五號成功發射 文昌航天24歲首位女指揮走紅

心酸！湖北佝僂婦現金繳醫保被冷拒 國務院說話了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。