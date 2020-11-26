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人民幣中間價小貶 高盛重申2021年非常看好人民幣

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
人民幣對美元匯價近期持續走強。法新社
人民幣對美元匯價近期持續走強。法新社

人民幣兌美元中間價26日報6.5780，下調31基點。中國人民銀行（大陸央行）26日進行人民幣800億元逆回購操作，因有700億元逆回購到期，因此淨投放100億元。

截至26日，人行已連續8個交易日進行逆回購操作。

第一財經報導，自5月底以來，人民幣兌美元匯率開啟升值之旅，無論是從持續時長還是變動幅度看，本輪升值都是2015年8•11匯改後罕見。

證券日報報導，對於近期人民幣的強勢表現，中國銀行研究院研究員王有鑫認為主要源於兩點：一是RCEP的簽署帶來的利多，亞太區域一體化進一步推進，有助於推動大陸出口貿易增長和經濟復甦；另一方面，在於美元的持續疲軟，再次降至92.2左右，上周貶值幅度達0.8%，推動人民幣匯率被動升值。

中銀香港金融研究院經濟學家丁孟表示，本幣升值時，出口商品的價格優勢將縮減，進口商品相對更加便宜，因此對進口企業有利，對於進口加工再出口的企業影響有限，而對於出口企業影響則較大。對於外貿企業來說，除了財務人員需要對於匯率走勢做出前瞻性判斷外，對於期權和遠期等匯率風險對沖工具的選擇也很重要。

高盛也對明年中國大陸的經濟增速、政策安排、人民幣匯率、資本市場等作出最新預判。對於人民幣匯率，高盛表示，非常看好。對於大陸的股票市場，高盛仍建議高配。從全球市場來看，高盛認為，隨著明年全球經濟將有顯著反彈，明年應該是自2017年以來股票絕對回報最高的一年。

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