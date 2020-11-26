脫貧攻堅 國台辦：台商積極貢獻

今年是大陸脫貧攻堅收官之年，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，台商台企積極參與大陸各地扶貧攻堅工作，為群眾增收、民生改善作出積極貢獻。

朱鳳蓮在昨天在國台辦記者會上表示，11月23日，貴州宣佈全省貧困縣摘帽，標誌著國務院扶貧辦確定的832個貧困縣已經全部清零。這個成果舉世矚目。在這個過程中，廣大台胞台商踐行「兩岸一家親」理念，積極回饋社會，以直接投資、技術引進、助力就業等形式參與了各地扶貧攻堅工作。

朱鳳蓮說，例如，台商在廣西山區修建了500座「同心水櫃」，解決當地貧困群眾飲水難題；在遼寧彰武建立了上千畝西蘭花種植基地，產品遠銷東南亞；在甘肅古浪沙漠地區引種火龍果，帶領當地群眾一起致富……這樣的例子很多。

特別值得一提的是，在832個脫貧摘帽的貧困縣中，位於「三區三州」深度貧困地區的甘肅省廣河縣今年2月份實現脫貧摘帽，大陸全國台企聯、各地台協和廣大台商台企積極參與其中。

廣河縣在產業、就業、教育、醫療衛生等方面實施了160多個扶貧專案，投入和捐贈超過6000萬元人民幣。有42所中、小學和幼稚園的基礎設施或修繕或新建，極大改善、提升了當地的教學條件；有10多家台企和廣河縣簽訂了長期用工協定，組織輸轉勞動力8000餘人，創收近1.5億元，為廣河縣順利實現脫貧摘帽作出積極貢獻。

朱鳳蓮表示，有台商朋友說：「我也是一個地地道道的農民，從台灣鄉下過來，到了這邊就是一家人，不能光我一個人賺錢，要和大家一起、和當地鄉親們一起致富」。也有台商朋友說：「兩岸一家親，兩岸關係好，兩岸人民才會好，台商是改革開放的受益者，當然要挺身而出，回饋社會」。

朱鳳蓮強調，在這些台商朋友們身上，看到大陸人和台灣人是一家人，一起商量一起打拼。他們和鄉親們一起為美好生活打拼，充分體現了增進兩岸同胞福祉，推動兩岸關係和平發展的情懷和擔當。「我們為他們點讚，也期待更多的台商朋友能夠參與進來」。