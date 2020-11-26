台無法進RCEP 陸歡迎台企投資

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京報導

台灣無法加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天在國台辦例行記者會上表示，大陸歡迎台胞、台企到大陸投資、創業，共享大陸發展的戰略機遇。

朱鳳蓮說，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的簽署是大家非常關注的一件事情，這是一個現代、自由、高品質、互惠的大型區域自貿協定，它的簽署標誌著當前世界人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易區正式啟航，意味著成員之間在貿易、投資等方面都將實現高水準的自由化和便利化，也必將為區域和全球經濟復甦增長注入強勁動力。

朱鳳蓮表示，當前台灣各界對於台灣經濟未來的發展，尤其是傳統產業可能因此遭受的衝擊感到擔憂。大陸再次重申，歡迎台灣同胞、台灣企業到大陸投資、創業、生活，參與和融入大陸經濟發展，共享大陸發展的戰略機遇。

朱鳳蓮說，中共十九屆五中全會審議通過的「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議」，明確提出了「支援符合條件的台資企業在大陸上市」。

11月13日，國台辦、證監會共同主辦台資企業大陸上市政策說明會，這是貫徹落實五中全會的切實舉措。證監會有關部門以及上交所、深交所相關負責人為在大陸各省市的100多位台資上市企業和擬上市企業的代表作了政策解讀，並進行了交流互動。

台資企業在大陸上市，可以募集到企業發展所需資金，也可以提升企業品牌形象，更好地融入到大陸的經濟發展進程。已經有越來越多的台資企業選擇在大陸上市。

朱鳳蓮說，台資企業在大陸上市沒有任何政策障礙，他們享受和大陸企業完全一樣的同等待遇。大陸將認真貫徹落實黨的十九屆五中全會精神，採取有效措施為台資企業在大陸發展營造更有利環境，支援台資企業利用大陸資本市場做大做優做強，分享大陸發展機遇。

國台辦 創業

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