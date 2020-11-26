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陸拚經濟 劉鶴：加快構建「雙循環」

聯合報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸國務院副總理劉鶴昨在人民日報刊文指出，要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。這是對「十四五」和未來更長時期中國經濟發展戰略、路徑作出的重大調整完善，著眼於長遠發展的重大戰略部署。

文章稱，十九屆五中全會通過的「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五年遠景目標的建議」（以下簡稱「建議」），構建新發展格局的思想具有重要地位，起到綱舉目張的作用，要深入理解、準確把握、並且全面貫徹。

劉鶴表示，經過長期努力，大陸人均GDP總值超過1萬美元，需求結構和生產函數發生重大變化，生產體系內部循環不暢和供求脫節現象顯現，「卡脖子」問題突出，結構轉換複雜性上升。解決這一矛盾，要求發展轉向更多依靠創新驅動，不斷提高供給質量和水平。這是大國經濟發展的關口，要主動適應變化。

劉鶴指出，2008年國際金融危機後，全球市場收縮，世界經濟陷入持續低迷，國際經濟大循環動能弱化。近年來，西方主要國家民粹主義盛行、貿易保護主義抬頭，經濟全球化遭遇逆流。

新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，逆全球化趨勢更加明顯，全球產業鏈、供應鏈面臨重大衝擊，風險加大。」劉鶴認為，面對外部環境變化帶來的新矛盾新挑戰，必須順勢而為調整經濟發展路徑，在努力打通國際循環的同時，進一步暢通國內大循環，提升經濟發展的自主性、可持續性，增強韌性，保持大陸經濟平穩健康發展。

為全面落實加快構建新發展格局，劉鶴提出六點具體作法，一、推動科技創新在暢通循環中發揮關鍵效果；二、推動供給創造和引領需求，實現供需良性互動；三、推動金融更好服務實體經濟，健全現代流通體系；四、推動新型城鎮化和城鄉區域協調發展；五、推動擴大就業和提高收入水平；六推動更高水平的對外開放，更深度融入全球經濟。

實體經濟 劉鶴 新冠肺炎

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