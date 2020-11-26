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撬動兆級大市場 北斗推產業化

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
參展企業在第十一屆中國衛星導航年會上展示了基於北斗衛星導航系統的最新應用與服務。（新華社）
參展企業在第十一屆中國衛星導航年會上展示了基於北斗衛星導航系統的最新應用與服務。（新華社）

利用基於北斗毫米級高精度技術的地質災害監測預警系統，成功避免山體垮塌導致的人員財產損失；利用北斗+5G技術的智慧園區，可對進入園區的人員精準定位，還可實時回傳無人機巡防畫面。

據新華社報導，23日開幕的第十一屆中國衛星導航年會上，100多家參展企業展示了基於北斗衛星導航系統（以下簡稱「北斗系統」）的最新應用與服務，不僅有測繪、導航、減災救災等典型場景，還有與5G、物聯網、無人駕駛等新興技術相融合的新場景。

中共十九屆五中全會通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五年遠景目標的建議》提出，「十四五」要實施北斗產業化工程。

據中國衛星導航系統管理辦公室23日在年會上發布的報告《北斗衛星導航系統建設與發展》，10年來中國衛星導航與位置服務產業總體產值年均增長20%以上，2019年達3450億元（人民幣，下同），今年有望超4000億元。

「為傳統行業注入新動能的同時，北斗也正加速與新一代通信、區塊鏈、物聯網、人工智能等新技術深度融合，激發層出不窮的創新和變革。」中國衛星導航系統管理辦公室主任冉承其說，未來北斗產業將是兆級巨大市場。

從1994年啟動北斗一號系統建設以來，中國目前已構建起集晶片、模塊、板卡、終端和運營服務為一體的北斗完整產業鏈。今年7月31日正式開通的北斗三號系統，提供更高的定位精度和更強的導航能力，進一步豐富了產業發展的想象空間。

北斗星通旗下企業和芯星通科技（北京）有限公司23日在年會上發布了支持北斗三號系統的新一代22nm高精度定位晶片，首次在單顆晶片上實現了基帶+射頻+高精度算法一體化，代表了目前中國衛星定位晶片的最高水平，在國際上具有領先優勢。同時，這顆晶片還可兼顧自動駕駛、無人機等高端應用需求。

北斗星通董事長周儒欣認為，北斗系統在無人機、室外機器人、特定場景下的自動駕駛等新興行業的應用，或將為北斗產業帶來爆發式增長。

物聯網 北斗三號 中共

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