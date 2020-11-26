撬動兆級大市場 北斗推產業化

利用基於北斗毫米級高精度技術的地質災害監測預警系統，成功避免山體垮塌導致的人員財產損失；利用北斗+5G技術的智慧園區，可對進入園區的人員精準定位，還可實時回傳無人機巡防畫面。

據新華社報導，23日開幕的第十一屆中國衛星導航年會上，100多家參展企業展示了基於北斗衛星導航系統（以下簡稱「北斗系統」）的最新應用與服務，不僅有測繪、導航、減災救災等典型場景，還有與5G、物聯網、無人駕駛等新興技術相融合的新場景。

中共十九屆五中全會通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五年遠景目標的建議》提出，「十四五」要實施北斗產業化工程。

據中國衛星導航系統管理辦公室23日在年會上發布的報告《北斗衛星導航系統建設與發展》，10年來中國衛星導航與位置服務產業總體產值年均增長20%以上，2019年達3450億元（人民幣，下同），今年有望超4000億元。

「為傳統行業注入新動能的同時，北斗也正加速與新一代通信、區塊鏈、物聯網、人工智能等新技術深度融合，激發層出不窮的創新和變革。」中國衛星導航系統管理辦公室主任冉承其說，未來北斗產業將是兆級巨大市場。

從1994年啟動北斗一號系統建設以來，中國目前已構建起集晶片、模塊、板卡、終端和運營服務為一體的北斗完整產業鏈。今年7月31日正式開通的北斗三號系統，提供更高的定位精度和更強的導航能力，進一步豐富了產業發展的想象空間。

北斗星通旗下企業和芯星通科技（北京）有限公司23日在年會上發布了支持北斗三號系統的新一代22nm高精度定位晶片，首次在單顆晶片上實現了基帶+射頻+高精度算法一體化，代表了目前中國衛星定位晶片的最高水平，在國際上具有領先優勢。同時，這顆晶片還可兼顧自動駕駛、無人機等高端應用需求。

北斗星通董事長周儒欣認為，北斗系統在無人機、室外機器人、特定場景下的自動駕駛等新興行業的應用，或將為北斗產業帶來爆發式增長。