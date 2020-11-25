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李克強談疫後經濟：上億市場主體是有力支撐

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
李克強24日晚間透過視訊，與國際經濟機構負責人舉行第5次「1+6」圓桌對話會。圖：中國政府網
李克強24日晚間透過視訊，與國際經濟機構負責人舉行第5次「1+6」圓桌對話會。圖：中國政府網

大陸國務院總理李克強最新提及大陸疫後經濟恢復情況時表示，當前日均新設市場主體數量已超過去年，上億市場主體和民眾表現出的堅強韌性，是大陸經濟基本盤最有力支撐。

中國政府網25日披露，李克強24日晚間透過視訊，與世界銀行總裁馬爾帕斯等國際經濟機構負責人舉行第5次「1+6」圓桌對話會，他在會中作上述表示。這場圓桌對話會的主題是「促進後疫情時代的世界經濟復甦和增長」。

李克強表示，大陸經濟穩定恢復，是得益於對「保市場主體」實施一系列助企紓困政策，因為這樣才能保住就業、收入和消費。他還提及，中國大陸當前日均新設市場主體數量已超過去年。

據統計，今年前三季大陸日均新設企業2.2萬戶，日均新設市場主體6.7萬戶。9月新設市場主體253.1萬戶，創年內新高。

李克強表示，在疫情衝擊面前，上億市場主體和人民群眾表現出的堅強韌性，是大陸經濟基本盤最有力支撐。

李克強稱，大陸經濟能夠穩定恢復，還得益於龐大的內需市場。大陸是大國經濟，最大優勢是有巨大國內市場。今年推出的助企紓困政策，某種意義上講都是有利於促消費的政策，特別是保就業能夠有力促進消費。

他還強調，大陸從不刻意追求順差，而是堅持出口和進口並重，積極擴大優質商品和服務進口，更好滿足產業和消費升級需求。

他表示，未來5年的「十四五」時期，中國大陸將集中精力抓發展、辦好自己的事，繼續創新和完善宏觀調控，保持政策的連續性、有效性和可持續性，加快打造市場化法治化、國際化的營商環境。

李克強 疫情

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