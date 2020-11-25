印度再禁43款大陸App 陸外交部：立即糾正歧視作法

針對印度電子和信息技術部宣布禁用43款來自大陸的手機APP，大陸外交部發言人趙立堅25日表示，中方對印方的有關聲明表示嚴重關切，並指出「中印經貿合作的本質是互利共贏，印方應立即糾正這一歧視性的做法，避免給雙方合作帶來更大的傷害。」

澎湃新聞報導，趙立堅在25日舉行的例行記者會上表示，大陸駐印度大使館發言人已經就此發表談話。今年6月以來，印方連續4次以所謂維護國家安全為藉口，對擁有中國背景的手機應用程式採取禁用措施，有關做法明顯違背市場原則和世貿組織規則，嚴重損害中國企業合法權益。中方對此堅決反對。

趙立堅指出，中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律法規的基礎上開展對外合作，印度政府有責任根據市場原則，維護包括中國企業在內的國際投資者的合法權益，中印經貿合作的本質是互利共贏，印方應立即糾正這個歧視性做法，避免給雙方合作帶來更大傷害。