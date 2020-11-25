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國台辦指控蔡政府阻擾陸媒駐點輪換 陸委會：非事實
大陸國台辦今日表示，蔡政府不斷阻撓限制陸媒在台駐點輪換。陸委會今回應稱，這並非事實，未對陸媒來台駐點記者的輪調，採取任何阻撓作為。
受新冠肺炎疫情影響，政府至今未開放包含陸媒在內的「大陸專業人士交流」來台。國台辦發言人朱鳳蓮今日要求蔡政府，停止無理刁難大陸在台駐點媒體和記者，儘早恢復大陸在台駐點記者的正常輪換，保障他們的正當權益。
陸委會以書面回應稱，政府是基於整體防疫管控需要，自本年2月6日起對陸籍人員來台採取嚴格管制措施，暫時停止中國大陸專業人士入境，並未對陸媒來台駐點記者的輪調，採取任何阻撓作為。
陸委會指出，目前在台陸媒駐點記者，屬短期專業交流，已由主管機關主動予以延長在台停留期限（逐次延長一個月），利其續行在台駐點採訪業務。有關陸媒駐台記者來台輪調問題，政府會配合整體防疫政策，併同納入各類人士入境實際人數與需求迫切性，本於分流分眾、井然有序原則，逐步調整相關作法。
現今約有十九名陸媒駐台記者人員，當中有許多人已超過一年或近一年在台駐點。
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