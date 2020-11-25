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大陸雀巢出售銀鷺業務 專注嬰幼兒和咖啡

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
大陸雀巢公司25日在官網發布，同意向Food Wise有限公司出售銀鷺業務。圖/雀巢官網截圖
大陸雀巢公司25日在官網發布，同意向Food Wise有限公司出售銀鷺業務。圖/雀巢官網截圖

大陸雀巢公司25日在官網發布，同意向Food Wise有限公司出售銀鷺花生奶和銀鷺罐裝八寶粥在大陸業務，該交易包括銀鷺食品集團位於福建、安徽、湖北、山東和四川的五家企業的全部股權，預計交易將於今年年底完成，不過雙方未公布交易金額。

雀巢在官網上表示，該交易將使公司更專注於嬰兒營養、糖果、咖啡、調味食品、乳製品和寵物護理等關鍵領域，公司得以利用強大的品牌優勢、數位化能力和創新引擎推動業務增長。

雀巢表示，Food Wise有限公司由銀鷺創始人陳清水家族控股，選擇Food Wise接手銀鷺，是能夠確保平穩過渡的同時保證銀鷺業務的長期成功。

作為交易的一部分，雀巢將保留雀巢咖啡即飲咖啡業務，並在大中華區大部分區域進行分銷，銀鷺將繼續為雀巢加工生產雀巢咖啡即飲咖啡產品，並在大陸一些省份分銷該產品，銀鷺並將繼續在雀巢的許可下生產和銷售雀巢茶萃產品。

雀巢指出，大中華區提供了巨大的增長機會，作為雀巢全球第二大市場，2019年銷售額近70億瑞士法郎，過去五年，雀巢在大中華區的投資約為8億瑞士法郎。

21世紀經濟報導，中國食品產業分析師朱丹蓬認為，在收購銀鷺後，雀巢成功借助銀鷺的產能和通路，把咖啡業務帶到大陸三四五線市場，對於雀巢來說，銀鷺已經完成了使命，同時也為帶來了可觀的業績增長。

2011年，雀巢以人民幣15億元價格收購銀鷺食品60%股份，成為銀鷺的控股股東，6年後雀巢從銀鷺食品的合資夥伴收購了合資公司額外的20%股份；2018年6月，雀巢再次收購剩餘20%股份，最終完成100%控股銀鷺。

近年來，雀巢在大陸的發展從「買買買」轉變為「賣賣賣」，包括銀鷺、徐福記、惠氏等大型收購都集中在2011年到2013年之間完成，隨著業務一下子迅速擴張，雀巢難免出現「吃不消」。

以大陸市場為例，收購後的銀鷺以及徐福記都被外界認為發展沒有達到預期，2014年3月17日，雀巢宣布任命來自惠氏的張國華，為大中華區董事長兼首席執行官，自此雀巢開始加大對旗下業務的整合。

除了這次出售的銀鷺花生奶和八寶粥以外，包括優活等飲用水業務也是雀巢目前正考慮出售的對象之一；相較之下，咖啡業務則一直是雀巢的重點業務。

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