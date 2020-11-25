被要求簽協議！陸台商學校應屆高中生傳70%將返台應考

大陸台商子女學校高三應屆畢業生，原本12月12日將就地舉辦回台升大學英聽第二次考試，但教育部大考中心要求學生必須簽下「協議」，承諾一旦無法應考，必須自行負責，讓考生為難抉擇。據了解，逾七成考生決定提前返台就讀，剩下僅30名還在猶豫，導致大考中心初步決定取消12月英聽測驗和明年1月學測的大陸考場。台商反映，少數無法返台應考的台商子女，恐怕被迫放棄回台就讀權利。

原本徵召聘請要去華東台商子女學校昆山考場當監考人員的台商透露，已經接到通知，取消12月12日英聽第二次考試。同時，也影響明年1月22、23日學測考試，不會辦理。

台商進一步了解獲知，因為台商子女擔心簽下協議，留在大陸考試，萬一秋冬疫情風險影響封區或交通限行而無法應考、報到，甚至返台就讀，須自行負責。因此，包括華東台商子女學校、上海台商子女學校等455名應屆高中生，幾乎都打算提早返台，回台應考，初步統計僅30幾人還在猶豫。

台商叫屈，留在大陸而沒有返台應考的台商子女，恐因今年取消大陸考場，面臨無法取得成績而失去返台就讀機會，三年努力恐成泡影。