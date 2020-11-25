恒大汽車被點名調查！股價大跌蒸發逾510億元

網路傳出一份文件由大陸國家發改委下發的「關於開展新能源汽車整車生產及項目情況調查的通知」，要求各地發改委在11月18日前向上匯報各地新能源汽車投資情況，其中，恒大、寶能等企業遭點名調查。

第一財經報導，受消息影響，恒大汽車25日股價盤中一度大跌近9%，市值蒸發超過港幣140億元（約台幣514.4億元），最終尾盤收跌5.1%。A股方面，新能源汽車類股今日集體下挫。

通知要求，各地詳細報告恒大、寶能等企業2017年以來在當地投資以及擬投資建設的新能源整車和零部件項目，包含土地占用、建設內容、項目進展、完成投資等情況。

值得注意的是，恒大汽車正在申請A股科創板上市。9月25日，恒大汽車公告，擬申請首次公開發行人民幣股份並在上交所科創板上市，以配發及發行不超過15.56股人民幣股份。發行價不低於港幣25元，募集資金擬用於新能源汽車研發、生產及營銷網絡建設項目和補充營運資金。

據深圳證監局披露文件顯示，海通證券對恒大汽車科創板上市的第一期輔導工作已於9月22日至10月13日完成。從輔導內容看，恒大汽車目前主要存在關聯交易的梳理和規範、獨立董事的任職資格、新車研發涉及的風險披露、商譽減值以及境外專利等五大主要問題。

其中，新車研發風險方面主要涉及問題，包括公司的新能源汽車尚未開發完成，在科創板審核階段預計無法達到量產狀態，公司仍持續進行新能源汽車的大規模投入。