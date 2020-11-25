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月底放鬆資金 人行本周已投放逾3千億

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
數據顯示，本周前三個交易日，人行總計淨投放人民幣800億元。中新社資料照片
數據顯示，本周前三個交易日，人行總計淨投放人民幣800億元。中新社資料照片

截至25日，中國人民銀行（大陸央行）在本周3個交易日已向市場淨投放人民幣800億元（約新台幣3,360億元），機構認為月底資金面放鬆機率較大，分析師也指無需擔憂貨幣快速收緊。

人行網站公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，25日以利率招標方式進行人民幣1,200億元逆回購操作。因當日有1,000億元逆回購到期，因此淨投放200億元。截至25日，人行已連續7個交易日進行逆回購操作。

Wind數據顯示，本周前三個交易日，人行總計淨投放人民幣800億元。

中信證券固收首席分析師明明預計，未來貨幣政策取向將落腳在控制信用投放總量以及調整融資結構方面，不必對銀行間貨幣收緊過度擔憂。

他認為，從明年的貨幣政策方向來看，控制信用投放以及平滑槓桿率是大勢所趨；同時當前銀行間流動性已經處於相對低點，如若持續收緊可能造成「政策懸崖」以及快速去槓桿，不利於經濟發展。預計貨幣政策以及監管政策以平穩步伐推進，短期無需過度擔憂收緊，中長期仍需邊際寬鬆。

WIND數據顯示，綜合考慮到逆回購、中期借貸便利（MLF）、國庫現金等的投放及到期後，截至25日，11月內公開市場淨投放人民幣200億元，月內剩餘3個工作日累計有1,900億元逆回購到期等待對沖。

華創證券指出，若全月公開市場維持零投放零回籠，意味剩餘幾個交易日人行或許繼續維持一定程度的淨投放，以保持流動性總量的正常水準，11月最後一周資金面時點性放鬆機率偏大，但年內MLF淨投放規模或也相對有限，銀行負債端壓力恐難顯著緩解。

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