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習近平與梅克爾通電話 盼中歐投資協定談判如期完成
大陸國家主席習近平24日晚間與德國總理梅克爾（Angela Merkel）通電話時指出，中方願與歐方就下階段中歐重大議程繼續密切溝通，努力推動中歐投資協定談判如期完成。
央視新聞報導，習近平指出，大陸正在積極構建新發展格局，堅持擴大內需、擴大開放，這將給德方帶來新機遇，也希望德方和歐方對大陸企業保持開放。
習近平強調，中方願與德方加強疫苗交流合作，推動疫苗作為全球公共產品得到公平分配，特別是讓發展中國家獲益。
梅克爾表示，希望雙方就疫苗合作加強溝通，推進貿易投資、新能源汽車等領域合作，並推動年內完成歐中投資協定談判。
梅克爾說，德方願與中方繼續就下階段德中、歐中重要政治議程保持密切溝通。「我將繼續致力於推動德中、歐中關係持續良好發展。」
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