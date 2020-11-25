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受疫情等因素衝擊 香港今年經濟將衰退6.1%　

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港特區行政長官林鄭月娥25日在立法會發表施政報告。中新社
香港特區行政長官林鄭月娥25日在立法會發表施政報告。中新社

據中新網報導，香港特區行政長官林鄭月娥25日發布「施政報告」時表示，過去一年，香港經濟因社會動盪、疫情和國際政治形勢受到重創，預估今年全年經濟將衰退6.1%。

但林鄭月娥同時強調，香港作為國際金融中心久經考驗，面對新冠疫情及全球經濟動盪的挑戰，展現了金融系統的韌性和穩定性。聯繫匯率制度一如既往運作良好，港元匯率偏強，資金持續流入，銀行體系總結餘也顯著增加，反映投資人對香港資本市場的持續興趣及信心。

她指出，大陸「十四五」規劃提及將加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。香港在大陸這一新格局下的發展機遇是明顯的。

林鄭月娥表示，香港享有「一國兩制」的優勢，可進一步強化在國際循環中的「中介人」角色；另一方面，可聚焦大陸市場商機，更好地融入大陸國家發展大局，以粵港澳大灣區發展為切入點，積極成為大陸國內大循環的「參與者」和國際循環的「促成者」，只要發揮好這雙重角色，將為香港經濟帶來源源不絕的動力。

在鞏固和提升香港國際金融中心方面，林鄭月娥表示，大陸將支持深化兩地金融互聯互通，逐步擴大「互聯互通」合資格股票範圍，同意加快香港上市未有盈利的生物科技公司和上海科創板股票在符合特定條件下納入標的。

在鞏固和提升香港國際航空樞紐地位方面，大陸支持香港國際機場按市場化原則投資入股珠海機場，參與其運營發展，進一步深化合作，建設有國際競爭力的世界級機場群。

林鄭月娥還提到，在香港疫情可控的情況下，將透過「健康碼」互認，逐步有序恢復粵港人員往來。她並透露，大陸支持香港確保新冠肺炎病毒疫苗供應，在有需要時，也會預留一定數量的大陸國產疫苗供香港市民使用。

香港 林鄭月娥

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